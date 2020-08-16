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Работа над созданием Тракторного завода «ДСТ-УРАЛ» началась в 1998 году. Тогда Евгений Горелый с партнерами решили рискнуть и с головой уйти в собственное производство. Поначалу арендовали небольшой цех, стали выпускать дефицитные запчасти, потом начали ремонтировать спецтехнику, в том числе бульдозеры, а далее замахнулись на создание своего первого собственного трактора. Именно с этого времени идея создания современной машины российского производства, способной конкурировать с мировыми лидерами отрасли, начала активно прорастать в умах молодых инженеров. Правда, свой современный облик завод получил только в 2007 году.

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Москва ведь тоже не сразу строилась, главное — видеть цель и к ней стремиться. А у этих ребят она точно есть. С этого времени и пошёл в серию их уже легендарный бульдозер ТМ10. Кстати, в том же году на открытом конкурсе в Республике Беларусь он был признан лучшим бульдозером по технико-экономическим показателям в классе тяги 10 тонн. А ещё в 2015 году конструкторы завода разработали уникальный подводный бульдозер-кабелеукладчик ТМ-10.10ПВ ГСТ12 КВГ-220, не имеющий аналогов в мире, который предназначен для работы под водой до глубины 40 м, в том числе на морском (океаническом) шельфе. А сейчас некоторыми их бульдозерами можно даже управлять с телефона. Это особенно важно при работах на сложных участках, где есть опасность для человека: всякие провалы, съезды с тралов, сход селей, мины и так далее.

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3. Каждый год появляется, как минимум, новая модель. 999A2126 © live.staticflickr.com

4. Цех сборки. Сюда в понедельник, как правило, голая рама встаёт на сборку, и уже в пятницу в виде бульдозера она отсюда выезжает на обкатку. 999A2107 © live.staticflickr.com

5. Сердце тракторов — двигатель IMG_0841 © live.staticflickr.com Конструкционно их машины во многом уникальны. Вообще, конструкторский отдел, состоящий из молодых специалистов и опытных наставников, у них огонь, просто творит чудеса. Любой мировой гигант мечтал бы заполучить такие кадры, а нет, они работают на благо России.

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7. IMG_0858 © live.staticflickr.com Общая площадь производственных помещений составляет более 20 000 кв.м. А им и этого уже мало, поэтому продолжают активно строиться.

8. 999A1820 © live.staticflickr.com Сейчас завод выпускает бульдозеры 5 тяговых классов массой до 40 тонн, а также трубоукладчики, кабелеукладчики и другую спецтехнику. Причём если вам сильно надо, и вы уверены в своих силах, они специально под вас сделают какой-нибудь уникальный самоходный сварочный агрегат или гусеничный тягач. Данная техника используется как крупными предприятиями добывающих отраслей, так и небольшими частными компаниями, работающими в дорожном строительстве, коммунальном хозяйстве и т. д.

9. 999A2143 © live.staticflickr.com Про историю вспомнили, теперь про наше время. Пожалуйста, перед нами новый цех роботизированной портальной сварки, который запустили в марте 2020 года.

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11. Сварка крупных, ответственных, нагруженных швов и несущих конструкций осуществляется роботами. 999A1885 © live.staticflickr.com С запуском нового цеха ДСТ-УРАЛ полностью исключил «человеческий фактор» на этапе сварочных работ. А это значит, что сами швы теперь просто идеальны.

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©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aS8PZO9YxE0

13. Один такой робот может заменить до 18 сварщиков, если будет работать в три смены. 999A1855 © live.staticflickr.com 14. В целом же на предприятии установлено более 300 единиц различной умной техники. 999A1877 © live.staticflickr.com 15. Данный цех имеет площадь 1020 кв м и позволил увеличить сварочные мощности предприятия в 2-4 раза. 999A1981 © live.staticflickr.com 16. Старые цеха тоже не расслабляются, ведь они работают на общую победу, тем более, что молодым надо показать пример. IMG_0802 © live.staticflickr.com 17. Один из цехов сварки IMG_0805 © live.staticflickr.com 18. Как мы видим, многие производственные процессы роботизированы и автоматизированы. А как иначе, ведь роботы не знают усталости, не отвлекаются, не допускают ошибок, а ещё и на перекур не бегают, да и зарплату им платить не надо. IMG_0733 © live.staticflickr.com

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999A2070 © live.staticflickr.com 20. И всё же люди — это главный актив предприятия. IMG_0792 © live.staticflickr.com 21. 999A2085 © live.staticflickr.com 22. А на выходе у них получаются вот такие конфетки, настоящие трудяги-передовики! IMG_0827 © live.staticflickr.com Сейчас техника ДСТ-Урал успешно работает как у нас в стране, так и в мире, можно в разных местах их машины встретить. Они не боятся ни морозов Якутии, ни вечную мерзлоту Югры, ни болота Ямала, также хорошо относятся и к жаре, поэтому с успехом покоряют субтропические и тропические регионы. А там, глядишь, скоро и на Луну с Марсом соберутся целину покорять.