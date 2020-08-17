В Ростовской области открыт детский сад на 280 мест

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В Таганроге состоялось открытие нового детского сада № 4 «Марьюшка». На строительство детского сада в микрорайоне «Русское поле» из бюджетов различных уровней было выделено 260 млн рублей и на оснащение — ещё 19 млн рублей.

В детском саду сформировано 15 групп на 280 воспитанников, в том числе 8 групп на 120 малышей в возрасте до 3 лет. Созданы все необходимые помещения соответственно функциональным назначениям. При строительстве детского сада обеспечен доступ для инклюзивного образования детей-инвалидов и других маломобильных групп населения.

Медицинский блок оснащён в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, оборудован бактерицидными лампами, медицинскими весами, кушетками и инвентарем.

Для музыкальных и спортивных занятий предусмотрены залы на первом и втором этажах. Имеется изостудия для организации деятельности с детьми, кабинет психолога и логопеда. Здание детского сада оснащено пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

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© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru