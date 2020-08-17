POZIS запустил производство холодильников с электронной панелью

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Завод POZIS Госкорпорации Ростех приступил к производству холодильников с электронной панелью управления. Новая разработка позволит управлять настройками температуры в камерах.

Новая модель POZIS RK FNF-173 представляет собой двухкамерный морозильник-холодильник, оснащенный панелью управления на двери. На панели расположены сенсорные кнопки и контрастный дисплей с индикацией заданных температурных режимов, которые позволят настраивать температуру как в холодильном, так и в морозильном отсеках.

Точная установка температурного режима − не единственное преимущество электронной системы управления. Владельцы новых холодильников смогут использовать дополнительный функционал, позволяющий улучшить качество хранения продуктов. Например, работа холодильной камеры в режиме «Быстрое охлаждение» позволит на два часа снизить и поддерживать температуру в холодильной камере до +2°С. А в режиме «Отпуск» морозильная камера сможет работать в диапазоне заданных температур, при этом в холодильной камере сохраняется неизменная температура +15°С.

Также холодильники POZIS RK FNF-173 оснащены автоматической звуковой сигнализацией, которая срабатывает при выходе температур в каждой из камер за установленные пределы, а также если дверь холодильной камеры открыта дольше положенного времени.

Диверсификация производства и создание конкурентоспособной гражданской продукции являются приоритетными направлениями компании POZIS. В рамках этой программы предприятие осваивает и выпускает новые высокотехнологичные образцы бытовой и медицинской холодильной техники.