В Казани открылся многопрофильный лицей «Ритм» на 1224 учащихся

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В Казани состоялось открытие нового многопрофильного лицея «Ритм». Здание лицея площадью 24,6 тысяч кв. метров возведено по типовому проекту. В нем смогут обучаться 1224 человека, в этом году лицей примет 650 учеников. В ближайшие годы по такому же проекту хотят построить еще три школы с такой же вместимостью и ещё две — на 1500 мест.

В лицее расположились два бассейна с подъёмниками для детей с ограниченными возможностями, школьный ресторан на 456 мест. У школы установили футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, площадка для большого тенниса, а в самой школе — тренажерные залы.

Есть в лицее также отдельный блок для начальных классов. В них создали 4 игровые комнаты и 2 спальные комнаты с кроватками. В рамках информационно-технологического профиля лицей оборудован IT-полигон. Помимо всего этого, в школе есть кабинеты для шитья, зал для танцев, музыкальные классы.