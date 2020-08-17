В Ульяновской области начал работу «Димитровградский арматурный завод»

© ulinvest.ru

14 августа вУльяновской области на территории индустриального парка «Мастер» начал работу ООО «Димитровградский арматурный завод». Предприятие входит в состав группы компаний торговой марки «НИЛЕД» из подмосковного Подольска.

Завод производит продукцию в рамках государственных программ импортозамещения и цифровизации российской энергетики. Предприятие приступило к выпуску электроустановочных изделий — линейно-подвесной арматуры для воздушно-распределительных сетей с самонесущим изолированным проводом.

Объем инвестиций на первом этапе реализации проекта составил порядка 100 млн рублей, создано 28 рабочих мест для жителей города, в начале следующего года их число увеличится до 52. В дальнейшем планируется расширение штата.

Соглашение об инвестировании в создание нового предприятия было подписано год назад — в августе 2019.

Предприятие является поставщиком ПАО «Россети», обеспечивая аварийный запас линейной арматуры для воздушно-распределительных сетей для бесперебойного электроснабжения населения и социально значимых объектов на территории страны.

«Особое внимание мы уделяем качеству арматуры, которую ставим на линию электропередач. „НИЛЕД“ — наш давний стратегический партнер, который сопровождает процесс монтажа и эксплуатации изделия», — сообщил заместитель главного инженера ПАО «Россети» Василий Рожков.

Арматурный завод разместился на площадях Димитровградского индустриального парка «Мастер».

"На данный момент на территории парка «Мастер» подготовлено 20 тысяч квадратных метров производственных площадей, все площади востребованы резидентами. Здесь работает 16 компаний, среди них «Полесье ДГ», «Автосвет», «Торсион-Д», «АВП-Ротанг», «ДАЗ», «Призма» и другие. Объем инвестиций резидентов составил около 300 млн рублей, трудоустроено более 400 человек. Мы планируем довести общее количество помещений, подготовленных к размещению новых производств, до 70-80 тысяч квадратных метров. Рассчитываем, что до конца следующего года здесь будет работать порядка 1,5 тысяч человек. Наша задача — сохранить по максимуму те рабочие места, которые были здесь на Димитровградском автоагрегатном заводе", — отметил генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.

«Самонесущие изолированные провода — это уникальная технология, с 1998 года мы были её дистрибьюторами в России, привозили продукцию из Франции, Испании. Позже решили создать собственное производство, чему способствовала политика импортозамещения, реализуемая в Российской Федерации. Первый завод мы построили в 2016 году в Подольске. Предприятие по выпуску арматуры для самонесущих изолированных проводов в Димитровграде стало вторым. Наша продукция сегодня используется в энергетике по всему миру. Мы разместили производство здесь благодаря поддержке Губернатора Сергея Морозова и Правительства региона. Нас приятно удивил подход Корпорации развития Ульяновской области к работе с инвесторами, мы реализовали проект в кратчайшие сроки. Здесь квалифицированные, отзывчивые сотрудники. Планируем расширение производства и запуск на следующем этапе новой продукции — изделий, которые еще не представлены в России», — рассказал генеральный директор ООО «НИЛЕД» Игорь Григорьев.

© ulinvest.ru

© sun9-32.userapi.com

© ulyanovsk.express

© ulyanovsk.express

© ulyanovsk.express