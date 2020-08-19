© Бионышева Елена/Сделано у нас

Фабрика «Ростовская финифть» уже более ста лет сохраняет традиции миниатюрной живописи, известной за пределами России наряду с хохломой, гжелью и другими художественными промыслами. Мы посетили предприятие и узнали об истории и технологиях этого старинного искусства.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

СТАРИННЫЕ ТРАДИЦИИ

Финифть — это роспись на эмали, наплавленной навыкованной особым образом металлической пластине. Такие изображения не тускнеют и не выцветают с годами: археологи находили рисунки на эмали, сделанные около 3 тысячелетий назад и сохранившие первозданный вид. Благодаря своей долговечности и таланту художников и ювелиров ростовская финифть пользуется популярностью в России и снискала славу за рубежом.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Первые мастерские художников по эмали появились в Ростове Великом, издревле бывшем духовном центром Руси и известном мастерством иконописцев, еще в 1760-е года. После в городе стали открываться цеха, где над иконами работали десятки ремесленников, а их изделия заказывали храмы со всех уголков страны. Пользовалась спросом и «светская» финифть: дамы из высших сословий щеголяли декорированными эмалью украшениями, обеспеченные мужчины приобретали табакерки, часы и трубки. На столах представителей высших сословий красовались узорчатые столовые приборы, блюда и подносы.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В XIX веке искусство финифти продолжало развиваться. Недорогие финифтиевые иконки и ладанки раскупались паломниками изо всех концов страны. Другим популярным сувениром стали шкатулки с монастырскими и городскими видами. Обеспеченные горожане заказывали себе выполненные на эмали портреты.

К началу XX века ростовская финифть стала проигрывать конкуренцию новым технологиям штамповки и печати. Индивидуально отрисовывать миниатюры оказалось нерентабельным, поэтому художники были вынуждены отказаться от творчества, поставить работу на поток и ежедневно изготавливать до сотни небольших образков по шаблону.

В советские годы ростовская финифть вновь превратилась в искусство. На смену иконкам пришли портреты коммунистических лидеров и деятелей искусства, в эмали запечатлевали военные и трудовые подвиги советского народа. Изготавливали и изделия массового спроса: популярным сувениром были расписные шкатулки, а блузы модниц украшали броши с цветочным узором.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Сегодня мастера фабрики «Ростовская финифть» работают в разных жанрах и стилях: от исторической миниатюры и военно-исторического портрета до пейзажа и цветочных росписей. Их произведения участвуют в выставках разного уровня и стали украшением коллекций Эрмитажа, Государственного Исторического, Государственного Русского и других музеев, а также частных собраний в России и за рубежом. Следуя традициям и подхватывая модные тенденции, художники развивают и сохраняют старинное русское искусство. «Я пришла на фабрику в 90-е годы, училась росписи у отца и других известных мастеров, — рассказывает Надежда Тихова, дочка мастера лирического пейзажа Александра Тихова. — Мой конек — тоже пейзажи, уникальность наших с отцом работ — точечная техника рисунка. Я регулярно участвую в конкурсах и свое будущее связываю с творческим развитием на фабрике».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

КАК СОЗДАЮТСЯ МИНИАТЮРЫ

В основе изделия — медная пластина, на которую особым способом наносится эмалевый порошок. Эмаль — это особый сплав стекла, окрашенного в разные цвета окислами металлов. Затем поверхность пластины в несколько этапов расписывается огнеупорными красками. Каждый этап прописки имеет свое профессиональное название. Первая прописка- малевка, где вносится основные цвета и элементы рисунка, второй этап — прочерк, здесь прочеркиваются все мелкие элементы и насыщается цветом, третья- последняя —подтенок, вносятся последние штрихи и тени ко всем элементам рисунка. После каждого этапа росписи следует обжиг, поэтому финифть еще называют «Огненным письмом».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

С 50-х годов финифтевые миниатюры стали изготавливаться в сочетании со сканью, скань-это кружево из проволоки собранное терпеливыми руками мастера-ювелира. Каждый элемент ювелирного рисунка скручивается вручную и приклеивается на бумагу далее весь собранный узор посыпается серебренным порошком- припоем и спаивается газовой горилкой. До сегодняшнего дня на фабрике мастерами-ювелирами создаются уникальные для икон, украшения для интерьеров, предметы сервизов.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Применяется на предприятии оформление живописных работ в багет. Панно в багетных рамах прекрасно смотрятся в современных интерьерах.

Наряду с расписной эмалью на фабрике применяется перегородчатая, которая украшает и подчеркивает скань, придавая изделиям законченность и яркость. Экспериментируя с разными видами эмали, художники имеют возможность играть цветами и объемами.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Работа над одной миниатюрой может длиться от недели до четырех месяцев. Подробно о технологии гостям предприятия рассказывают в музее, расположенном в здании фабрики. Экскурсанты могут не только своими глазами увидеть процесс создания изделий, но и поучаствовать в изготовлении финифти в рамках мастер-класса.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Бренд Ростовская финифть известен на весь мир и фабрика более 100лет. Здесь сохраняют технологии и традиции этого яркого вида миниатюрной живописи.