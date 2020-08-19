Россия поставила Венесуэле более 43 тысяч тестов на коронавирус
Россия доставила в Венесуэлу гуманитарный груз с более чем 43 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщило российское посольство в Каракасе.
«В Каракас поставлены 450 комплектов для тестирования на COVID-19 российского производства (каждый на 96 человек) для тестирования 43 200 человек», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Помощь доставлена по линии «Рособоронэкспорта», уточнили в посольстве.
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19.08.2011:48:02