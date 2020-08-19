Введена в строй вторая очередь электродепо «Руднево» в Москве

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Мощности электродепо «Руднево» запущены в полном объёме — введена вторая очередь предприятия, которое обслуживает составы новой Некрасовской линии подземки, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

На втором этапе построили здания электромеханической службы, ремонтно-строительного участка и склада. Также расширили отстойно-ремонтный корпус.

Депо предназначено для проведение диагностики состояния подвижного состава, линий связи, проведение ремонтов и внутренней чистки вагонов.

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© stroi.mos.ru

Первый этап электродепо открыли вместе с запуском первого участка Некрасовской линии метро в июне прошлого года. Он включал в себя 37 зданий и сооружений.

Всего электродепо «Руднево» включает в себя 46 основных зданий и сооружений, в том числе отстойно-ремонтный корпус для одновременного пребывания 30 составов, с камерой мойки для подготовки составов к выходу на линию и ремонтную зону на семь канав.

К основным зданиям и сооружения депо относятся мотодепо, здания аварийно-восстановительной службы, компрессорной, эксплуатационного персонала, здание дистанции электро-механической службы и др.

На территории электродепо построен административно-бытовой корпус для управленческого персонала с комнатами отдыха для локомотивных бригад. Здесь есть столовая, медпункт, тренажерный и актовый залы.

Некрасовская линия — это пятнадцатая линия Московского метро. Первый участок «Некрасовка» — «Косино» с четырьмя станциями открыли 3 июня 2019 года.

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