Новый элеватор мощностью 15 тыс. тонн зерна открыт в Татарстане

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В Староаймановском отделении агрофирмы «Аняк» Актанышского района сдали в эксплуатацию новый элеватор мощностью 15 тыс. тонн зерна.

По словам руководителя агрофирмы «Аняк» Фариса Фатхиева, новый элеватор дает возможность высушивать около 50 тонн и очистить около 100 тонн зерна в час. «Слава Аллаху, урожай в этом году радует. Мы взяли зерно на анализ с каждого поля. Большая часть относится к третьему и четвертому классу. Если мы сумеем собрать урожай без потерь, то надеемся собрать около 45 — 50 тыс. тонн», — сказал Фатхиев. Агрофирме «Аняк» принадлежат 20,4 тыс. гектаров пахотных земель, которые ежегодно обрабатываются и используются под посев зерновых культур. Для хранения получаемого урожая был необходим свой элеватор, и к его строительству приступили в июле прошлого года. Стоимость объекта оценивается примерно в 200 млн рублей. В здании элеватора открыта новая лаборатория, отвечающая всем современным требованиям. Специалисты проводят анализ зерна по всем необходимым параметрам.