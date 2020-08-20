Первый корпус реактора и парогенератор для энергоблока № 1 АЭС «Руппур» отправлены заказчику

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Компания «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») отгрузила ключевые элементы реакторного отделения первого блока АЭС «Руппур», первой в истории Бангладеш атомной электростанции.

На стройплощадку АЭС отправились корпус реактора ВВЭР-1200 и парогенератор, изготовленные на заводе «Атоммаш» в Волгодонске — крупнейшей на постсоветском пространстве производственной площадке атомного машиностроения.

Генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов отметил: «Производство оборудования качественно и в срок — один из наших главных приоритетов. И в данном контексте, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, по отгрузке первого корпуса реактора для АЭС „Руппур“ мы уложились в рамки контрактных обязательств.

Дальше нашему оборудованию предстоит долгий путь — оно проделает еще 14 тысяч километров по морю, чтобы до конца этого года оказаться на строительной площадке первой АЭС Бангладеш».

Транспортировка массивного оборудования (вес корпуса реактора — 333,6 тонны, парогенератора — 340 тонн) представляет собой сложную логистическую операцию. С площадки «Атоммаша» корпус реактора и парогенератор по отдельности были доставлены на специализированной автомобильной технике на причал Цимлянского водохранилища в Волгодонске, чтобы затем отправиться водным путем в Новороссийск, а оттуда — через Черное море и Суэцкий канал — на строительную площадку — в Бангладеш.Напомним, для двух энергоблоков АЭС «Руппур» АО «Атомэнергомаш» изготовит свыше 14 видов оборудования, в том числе оборудования реакторного здания: реакторные установки, комплекты парогенераторов, главные циркуляционные трубопроводы, главные циркуляционные насосы, оборудование системы компенсации давления, емкости систем аварийного охлаждения и пассивной защиты активной зоны и др., а также оборудование здания машзала: подогреватели высокого давления, вакуумные, конденсатные и питательные насосы, оборудование для систем сепарации и промперегрева турбоустановки. В общей сложности за 2018-2022 годы будет изготовлено и отгружено свыше 13 000 тонн уникального оборудования.