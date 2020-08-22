Ярославская область получила 18 новых автомобилей скорой помощи
В рамках проекта «Здравоохранение» в Ярославскую область поступило 18 автомобилей скорой помощи класса «С», сообщил областной оперативный штаб. Реанимобили уже переданы станции скорой помощи и центру медицины катастроф.
Заведующая центральной подстанцией «Скорой помощи» Марина Хамицкая рассказала, что машины оборудованы современным медицинским оборудованием. «Оснащение автомобилей позволит оказывать экстренную медицинскую помощь, скорую медицинскую помощь взрослому и детскому населению», — отметила госпожа Хамицкая.
В сообщении отмечается, что до конца 2020 года регион получит еще 28 автомобилей скорой медицинской помощи.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4459834
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