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Транспорт и логистика

Ярославская область получила 18 новых автомобилей скорой помощи

 © www.kommersant.ru

В рамках проекта «Здравоохранение» в Ярославскую область поступило 18 автомобилей скорой помощи класса «С», сообщил областной оперативный штаб. Реанимобили уже переданы станции скорой помощи и центру медицины катастроф.

Заведующая центральной подстанцией «Скорой помощи» Марина Хамицкая рассказала, что машины оборудованы современным медицинским оборудованием. «Оснащение автомобилей позволит оказывать экстренную медицинскую помощь, скорую медицинскую помощь взрослому и детскому населению», — отметила госпожа Хамицкая.

В сообщении отмечается, что до конца 2020 года регион получит еще 28 автомобилей скорой медицинской помощи.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4459834

Ярославская область, СМП
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