Семь саратовских больниц получили ключи от «ФАПов на колесах»

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Сегодня на Театральной площади Саратова состоялась церемония вручения ключей от мобильных медицинских комплексов. Семь автомобилей «Газон Next» из областного центра уедут в больницы Дергачевского, Марксовского, Калининского, Петровского, Ртищевского, Пугачевского и Саратовского районов.

Каждый автомобиль оснащен кабинетом для осмотра акушером-генекологом, флюорографией, санитарной комнатой, кабинетом терапевта и биотуалетом. Машины оборудованы вентиляцией, водонагревателем, местом хранения, системой охлаждения и обогрева и пожарной сигнализацией.

Машины включат в систему ГО и ЧС. Данные комплексы были приобретены за счет федерального бюджета на сумму 55,6 млн рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Всего в области сейчас функционируют 24 мобильных комплекса, в том числе 17 флюорографов, 1 маммограф, 2 диагностических комплекса и 4 комплекса «Диспансеризация». С их помощью в прошлом году удалось обследовать более 105 тысяч человек.