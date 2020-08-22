Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации

© samregion.ru

Новые возможности оказания экстренной помощи пациентам с сегодняшнего дня появились у Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. В распоряжение медиков поступил вертолет для оказания неотложной помощи жителям отдаленных населенных пунктов. Работа санавиации в регионе возобновлена впервые за 37 лет.

Медики, которые будут летать на Ми-8, прошли дополнительное обучение. Поскольку медицинские манипуляции в воздухе мало отличаются от наземных, прежде всего, врачей обучали технике безопасности — что можно и что нельзя делать на борту.

Первый в новейшей истории самарской санавиации вылет вертолет совершил в Сызрань. Ми-8 позволил врачам уложиться в тот самый «золотой час», который важен для спасения здоровья пациента.

В регионе активно идет строительство и реконструкция больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, закупка современного оборудования для медучреждений. Кроме того, за последние 3 года на 90% удалось обновить парк автомобилей скорой помощи, почти на 100% - парк реанимобилей.

© samregion.ru