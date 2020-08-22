В крымском селе Пушкино открыт модульный детский сад «Радуга»

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21 августа в селе Пушкино Советского района состоялось торжественное открытие нового модульного детского сада «Радуга».

В здании ДОУ имеются игровые комнаты для 4-х групп, спальни, санузлы, раздевалки, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, пост охраны, кладовые, музыкальный и спортивный зал. Все групповые комнаты оснащены детской мебелью в необходимом количестве, детским и спортивным инвентарем. Имеются детские игровые площадки, на которых размещено уличное игровое оборудование, песочницы, качели, горки, теневые навесы.

Двухэтажный модульный детский сад возведен в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2020-2022 годы и рассчитан на 95 мест.

© sovmo.rk.gov.ru

© sovmo.rk.gov.ru

© sovmo.rk.gov.ru

© sovmo.rk.gov.ru

© sovmo.rk.gov.ru