Как выглядит изнутри новейшая глиссирующая амфибия «Дрозд»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/yLw8ZKJCrw8
Разработанную «Балтийской машиностроительной компанией» («БМК») полноприводную глиссирующую машину-амфибию «Дрозд» впервые представят на форуме «Армия-2020». Накануне выставки главный конструктор и глава «БМК» Сергей Терешенков показал как опытный образец выглядит снаружи и внутри, и рассказал обо всех «ноу-хау» проекта.
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22.08.2019:43:02
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