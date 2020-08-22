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Как выглядит изнутри новейшая глиссирующая амфибия «Дрозд»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/yLw8ZKJCrw8

Разработанную «Балтийской машиностроительной компанией» («БМК») полноприводную глиссирующую машину-амфибию «Дрозд» впервые представят на форуме «Армия-2020». Накануне выставки главный конструктор и глава «БМК» Сергей Терешенков показал как опытный образец выглядит снаружи и внутри, и рассказал обо всех «ноу-хау» проекта.

 © autoru-mag.s3.yandex.net

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БМК, амфибия Дрозд
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