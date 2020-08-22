В Воронежской области реализуется инвестпроект по производству и переработке мяса утки и индейки

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На строительной площадке вблизи села Каверье Рамонского района начали реализовывать крупный инвестиционный проект по производству и переработке мяса утки и индейки. Объем инвестиций первой очереди (всего их будет три) — 1,7 млрд рублей.

Проект предусматривает строительство зданий и сооружений на двух площадках Воронежской области (вторая планируется в Семилукском районе). В 2021 году объем инвестиций составит 3,5 млрд, в 2022-м — 2,5 млрд рублей.

В Каверье площадь участка составляет 250 га. Здесь сейчас строят цех убоя и глубокой переработки с очистными сооружениями, цех убоя индейки, площадки откорма уток, цех по производству комбикормов. Предполагается, что производство начнется уже в декабре 2020 года. На заводе будут производить паштеты, мясо в собственном соку, каши — вплоть до детского питания. Всего 36 наименований продукции.

В этом году создадут 100 рабочих мест. В год станут выпускать более 7 тыс. тонн продукции.

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