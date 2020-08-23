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Агропром и пищевая промышленность

В Краснодарском крае завершена реализация проекта по закладке виноградников

 © kapital-rus.ru

В Ейском районе Краснодарского края завершён проект по закладске виноградников на площади 1100 гектаров.

В результате реализации инвестпроекта создано 60 рабочих мест.

Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на инвестфоруме в Сочи в 2014 году. Общий объём инвестиций составил 902 млн рублей.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS.
Источник: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/524697/

виноградорство, Краснодарский край, сельское хозяйство
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