В Краснодарском крае завершена реализация проекта по закладке виноградников
В Ейском районе Краснодарского края завершён проект по закладске виноградников на площади 1100 гектаров.
В результате реализации инвестпроекта создано 60 рабочих мест.
Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на инвестфоруме в Сочи в 2014 году. Общий объём инвестиций составил 902 млн рублей.
Сообщение подготовлено совместно с Human RS.
Читайте также...
- Мини-экскаватор Mole
- На территории Краснодарского края с начала года заложено свыше 880 гектаров молодых виноградников
- В Краснодарском крае запущена линия по сортировке и фасовке фруктов ООО «Плодовое»
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!