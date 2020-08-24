В чеченском с. Знаменское Надтеречного района открылся новый городок с поликлиникой и детским садом

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Новый микрорайон имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова открылся в селе Знаменское Надтеречного района Чеченской Республики. Ключи и документы получили 62 семьи, проживавшие в оползневых зонах Горагорска.

Крышу над головой обрели 556 человек. Они получили комфортабельное жилье, площадь которого варьируется от 42 до 280 кв.м в зависимости от количества членов семьи.

Всего на территории нового микрорайона построено 187 домов. Они заселены переселенцами из оползневых зон.

Детская поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. В лечебном учреждении есть педиатрическое и хирургическое отделения, также отделения лечебной помощи, функциональной диагностики, неотложной помощи, рентгенодиагностики, клинико-диагностическая лаборатория и кабинеты врачей консультативного приема. Поликлиника оснащена современным оборудованием и квалифицированными специалистами.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 140 детей. Здесь созданы все условия обучения и досуга воспитанников — от учебных кабинетов до игровых зон. ⠀ Строительные работы проведены в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в ЧР».

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