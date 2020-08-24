Новые сельские детские сады открылись в Томской области
В селах Молчаново и Первомайское впервые приняли детей новые дошкольные учреждения. Каждый из детских садов на 90 мест построен в рамках национального проекта «Демография». На их возведение и оснащение потрачено 317 млн рублей консолидированного бюджета.
Также в рамках национального проекта «Демография» в Томской области в 2020 году появятся по одному новому детскому саду в Кожевниковском, Зырянском, Шегарском районах и два — в Томском районе. 935 детей смогут их посещать со следующего года.
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24.08.2016:13:47