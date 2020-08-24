Первый глубокомодернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полёт

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23 августа перед открытием Международного военно-технического форума «Армия-2020» в ходе осмотра выставки новейшей авиационной техники на аэродроме «Кубинка» генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал о начале летных испытаний первого опытного глубокомодернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ.

Первый полёт Ту-95МСМ совершил накануне на аэродроме ТАНТК им. Г.М. Бериева в Таганроге. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы — филиала ПАО «Туполев» Андрея Воропаева. Полет прошел в штатном режиме, на высоте 9000 метров, длился 2 часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний.

Генеральный директор ПАО «ОАК», вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь подчеркнул: «Это самолет с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами. Боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации. После вылета продолжатся испытания. Модернизация парка стратегических ракетоносцев дальше пойдёт по этому пути».

Модернизация позволит существенно увеличить точность навигации и показатели надежности, продлить срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшить взлетно-посадочные характеристики самолета.

В рамках глубокой модернизации на Ту-95МСМ установлены новые системы: управления вооружением, управления самолетом, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, средства объективного контроля. Результатом проведенных работ станет существенное увеличение показателей эффективности авиационного комплекса при применении по назначению.

Ту-95МСМ — первый опытный стратегический ракетоносец, новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС. Предназначен для решения боевых задач при защите дальних рубежей страны.

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© uacrussia.ru