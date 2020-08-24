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Детские сады и школы

Учебный корпус на 600 мест открылся в гимназии № 1 г. Грозный

 © grozny-inform.ru

В гимназии № 1 им. Первого Президента ЧР А-Х. Кадырова открылся новый корпус, рассчитанный на 600 детей.

Школа является одним из первых образовательных учреждений, которое было восстановлено в столице региона.

Это важный шаг по ликвидации трехсменного обучения во всей республике.

Учебный корпус к гимназии № 1 построен чуть больше, чем за полгода. Он находится в центральной части города, которая активно застраивается новыми жилыми зданиями.

 © grozny-inform.ru

https://chechny...com/news/338601

Источник: https://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=26&PubID=121428

Чечня, новая школа
  • artal artal
    24.08.2010:52:47

     © chechnyatoday.com

    #1206822
  • Нет аватара termometrix
    24.08.2011:14:37

    Удачи учителям и школьникам в образовательном процессе,здоровья и счастья!

    #1206828
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