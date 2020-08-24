Учебный корпус на 600 мест открылся в гимназии № 1 г. Грозный

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В гимназии № 1 им. Первого Президента ЧР А-Х. Кадырова открылся новый корпус, рассчитанный на 600 детей.

Школа является одним из первых образовательных учреждений, которое было восстановлено в столице региона.

Это важный шаг по ликвидации трехсменного обучения во всей республике.

Учебный корпус к гимназии № 1 построен чуть больше, чем за полгода. Он находится в центральной части города, которая активно застраивается новыми жилыми зданиями.

© grozny-inform.ru

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