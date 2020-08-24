Первую очередь производства огнеупорных материалов запустили в Челябинской области
В Сатке Челябинской области запустили первую очередь производства магнезиальных огнеупорных продуктов премиальной линейки «Русский Магнезит». На предприятии появилось 136 новых рабочих мест.
Производство в Сатке — уникальное и единственное в России. Комплекс высококачественных плавленых материалов создан в рамках глобального технического перевооружения и реализации масштабной инвестиционной программы по созданию производства магнезиальных огнеупорных материалов премиальной линейки «Русский Магнезит» с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей. Полномасштабный запуск состоится в 2021 году.
Продуктовая линейка «Русский Магнезит», широко востребованная в базовых отраслях промышленности. Мощность нового производства — 50 тысяч тонн высококачественных плавленых материалов в год.
Комплекс оборудован пятью уникальными дуговыми электропечами — это совместная разработка Группы Магнезит и компании SMS SIEMAG. Мощность каждого агрегат — 8.8 МВА, производительность — 10 тысяч тонн в год. Путем рационального использования сырья и энергоресурсов, минимизацией влияния на окружающую среду обеспечивается 100-процентная экологическая безопасность комплекса.
Современное, высокотехнологичное производство обеспечено высококвалифицированными кадрами — на рабочих местах операторов процесса плавки огнеупорного сырья в электродуговых печах, плавильщиков огнеупорного сырья занят персонал с высшим и средним специальным образованием, обладающий всеобъемлющими знаниями технологических процессов и навыками системной работы.
Читайте также...
- РМК запустила в работу новое конвертерное отделение «Карабашмеди»
- Металлургический комбинат «Уралкуз» начал поставки крупнотоннажных поковок
- Магнитогорский металлургический комбинат запустил завод раскислителей для стали