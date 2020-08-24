Первую очередь производства огнеупорных материалов запустили в Челябинской области

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В Сатке Челябинской области запустили первую очередь производства магнезиальных огнеупорных продуктов премиальной линейки «Русский Магнезит». На предприятии появилось 136 новых рабочих мест.

Производство в Сатке — уникальное и единственное в России. Комплекс высококачественных плавленых материалов создан в рамках глобального технического перевооружения и реализации масштабной инвестиционной программы по созданию производства магнезиальных огнеупорных материалов премиальной линейки «Русский Магнезит» с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей. Полномасштабный запуск состоится в 2021 году.

Продуктовая линейка «Русский Магнезит», широко востребованная в базовых отраслях промышленности. Мощность нового производства — 50 тысяч тонн высококачественных плавленых материалов в год.

Комплекс оборудован пятью уникальными дуговыми электропечами — это совместная разработка Группы Магнезит и компании SMS SIEMAG. Мощность каждого агрегат — 8.8 МВА, производительность — 10 тысяч тонн в год. Путем рационального использования сырья и энергоресурсов, минимизацией влияния на окружающую среду обеспечивается 100-процентная экологическая безопасность комплекса.

Современное, высокотехнологичное производство обеспечено высококвалифицированными кадрами — на рабочих местах операторов процесса плавки огнеупорного сырья в электродуговых печах, плавильщиков огнеупорного сырья занят персонал с высшим и средним специальным образованием, обладающий всеобъемлющими знаниями технологических процессов и навыками системной работы.