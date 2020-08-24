В Набережных Челнах открыт новый детский сад на 220 мест
В Набережных Челнах открылся детский сад комбинированного типа № 128 «Шаян». Дошкольное учреждение расположено в микрорайоне Замелекесье и рассчитано на 220 мест.
Детский сад построили в рамках реализации национального проекта «Демография». Строительством дошкольного учреждения занималась компания «Евростиль». Стоимость объекта — 227,31 млн рублей.
В дошкольном учреждении 12 групп, из них — 6 групп ясельного возраста, одна из которых для детей от 1,5 лет. Кроме того, имеется логопедическая группа.
Здесь созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания детей. В группах и на улице установлены 33 камеры видеонаблюдения.
На улице расположены 12 игровых площадок для детей разного возраста и спортивная площадка по типу волейбольно-баскетбольной.
http://chelny-i...etskiy-sad-foto
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24.08.2012:28:28