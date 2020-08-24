СПбПУ создал надводную беспилотную платформу «КиберБоат-330»

Санкт-Петербургский политехнический университет продемонстрировал на выставке «Армия-2020» надводную беспилотную платформу «КиберБоат-330». Как рассказали разработчики, автономный катер создан по техническому заданию иранских коллег для решения проблемы патрулирования мелководной зоны Каспийского моря.

Надводная беспилотная платформа КиберБоат-330 © opt-1566624.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

В снаряженном состоянии патрульный катер водоизмещением 0,55 тонны имеет осадку 0,34 метра. Водометный движитель, а также прочный износостойкий корпус, изготовленный из алюминиевого композита со сверхвысокомолекулярным полиэтиленом, позволяет ему на скорости преодолевать даже обмеленные участки.

Баллоны вдоль бортов выполнены из вспененного полиэтилена и обшиты материалом на основе кевлара, что делает судно непотопляемым: независимо от повреждений оно остается на плаву. Также предусмотрена система аварийного контропрокдывания.

Гибридная ДВС-электрическая силовая установка обеспечивают работу в двух режимах. С помощью двухтактного авиационного двигателя катер может перемещаться со скоростью 60 узлов на расстояние до 100 миль. Электродвигатель обеспечивает запас хода до 140 часов и дальность до 400 миль. При этом пока аппарат использует ДВС, аккумуляторы заряжаются.

Катер оборудован радиолокационной станцией, спутниковой связью, а также комплексом датчиков, что позволяет ему перемещаться как под управлением оператора, так и в полностью автономном режиме. Система технического зрения также является собственной разработкой специалистов Политеха.

Дальность видеосвязи составляет 40 км, а телеметрия, запитанная от солнечных батарей, не ограничена.

Надводная беспилотная платформа Кадет-М © opt-1566624.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

Для управления катером создано автоматизированное место оператора. Однако эти функции можно выполнять при помощи мобильной станции на базе ноутбука, планшета или смартфона.