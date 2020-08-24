На Ленинградской АЭС внедрена технология дожигания топлива с остановленных энергоблоков

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На Ленинградской АЭС начаты работы по использованию (дожиганию) в реакторах энергоблоков № 3 и № 4 ядерного топлива c остановленного для подготовки к выводу из эксплуатации реактора энергоблока № 1. Приступить к данным работам позволило завершение комплекса работ по внедрению технологии дожигания облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) окончательно остановленных энергоблоков №№ 1,2 на действующих энергоблоках №№ 3,4. Для дожигания будут использоваться ОТВС, не достигшие половины от проектной глубины выгорания ядерного топлива, что обосновано результатами технико-экономического анализа этих работ.

Реализация технологии дожигания ядерного топлива остановленных реакторов Ленинградской АЭС позволит сэкономить около 1000 свежих тепловыделяющих сборок.

При этом повысится эффективность топливоиспользования за счёт достижения проектной глубины выгорания ядерного топлива, и снизится количество ОТВС, образующихся при работе энергоблоков и требующих дорогостоящего последующего обращения с ними: транспортировка и длительное хранение в пристанционном хранилище (ХОЯТ), перевод на сухое хранение и отправка на дальнейшее хранение или переработку в специализированные организации.

С целью реализации наиболее безопасной и эффективной технологии дожигания были разработаны комплексная транспортно-технологическая схема обращения с ядерным топливом, технические обоснования безопасности всей технологической последовательности работ, необходимая проектная и конструкторская документация, выполнены изготовление, монтаж и испытания нового оборудования, разработка эксплуатационной документации, подготовка персонала и другие работы.

«Все работы выполнялись и выполняются в строгом соответствии с требованиями норм и правил, действующих в атомной энергетике. Комплект документов, обосновывающих безопасность технологии дожигания ядерного топлива и ее соответствие всем нормативным требованиям, прошел ряд экспертиз научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности и, на основании результатов этих экспертиз, Ростехнадзором выданы соответствующие изменения в лицензии, дающие эксплуатирующей организации право на осуществление деятельности в области использования атомной энергии» — отметил заместитель главного инженера Ленинградской АЭС Игорь Ложников.

Эксплуатирующей организацией АО «Концерн Росэнергоатом» принято решение о распространении технологии дожигания ядерного топлива на другие АЭС Российской Федерации с энергоблоками РБМК-1000.

В2018 году энергоблок № 1 был остановлен для подготовки к выводу из эксплуатации, в первой половине ноября 2020 года планируется окончательный останов энергоблока № 2 Ленинградской АЭС.