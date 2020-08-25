«Ростсельмаш» поставил первую партию зерноуборочных комбайнов «Нова» в Эфиопию

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На карте мира «Ростсельмаш» появилась еще одна точка — Эфиопия. Таким образом, компания продолжает следовать своей стратегии развития, ежегодно открывая для себя новые страны и рынки. Эфиопия в рамках этой стратегии была обозначена как бизнес-цель 2020 года. «На сегодняшний день мы осуществляем регулярные поставки техники в 36 стран. Только на африканском континенте „Ростсельмаш“ сотрудничает с аграриями 6 государств: Анголы, Алжира, Египта, Зимбабве, Судана, ЮАР. Теперь первые 6 зерноуборочных комбайнов „Нова“ доступны и аграриям Эфиопии», — говорит директор департамента маркетинга Максим Нахабо.

Директор продаж на новые рынки «Ростсельмаш» Максим Максимов рассказал, что планы сотрудничества с Эфиопией были сформированы год назад в ходе переговоров и подписания дилерского контракта с одним из крупнейших поставщиков специализированной техники. Сельхозмашины в продуктовом портфеле организации до сих пор были представлены тракторами малой мощности и прицепным оборудованием, однако эфиопская компания намерена серьезно развивать данное направление, сделав ставку на зерноуборочную технику «Ростсельмаш».

«Мы видим для себя широкие перспективы в данном сегменте рынка и большой ресурс в сотрудничестве с российским производителем. Вместе с „Ростсельмаш“ мы сможем обеспечить фермеров нашей страны современными агротехнологиями по доступным ценам», — прокомментировал представитель дилерской организации. Он также отметил, что при выборе партнеров по бизнесу в расчет брались качество продукции, ценовое предложение, сервисная и маркетинговая политика.

На сегодняшний момент партия комбайнов «Ростсельмаш» находится в порту Джибути, откуда отправится в адрес дилера и далее — к конечным покупателям, земледельцам Эфиопии. «Все машины уже выкуплены у дилера. Их ждут в фермерских хозяйствах, которые готовятся к уборке зерновых, — она стартует здесь в конце сентября — начале октября», — прокомментировал Максим Максимов. Также в ближайшие дни российский производитель намерен провести онлайн-курсы по настройкам и эксплуатации зерноуборочных комбайнов «Нова» для специалистов сервисной службы. Необходимые видеоматериалы в адрес дилера направлены.