В Нижегородской области открыт судостроительный комплекс и заложено обстановочное судно проекта 3052

фото: Александр Полунин sudostroenie.info © sudostroenie.info

25 августа в поселке Окский Нижегородской области открылся новый судостроительный комплекс «Р-Флот», который займется выпуском судов технического флота.

В рамках открытия нового предприятия было заложено головное судно проекта 3052 для ФГБУ «Канал имени Москвы». Остальные суда данной серии поступят ФКУ «Речводпуть».

Проект, реализуемый на государственные средства, входит в программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и призван существенно улучшить производственную базу отечественного технического флота.

© kim-online.ru

Теплоход длиной 35,60 м, шириной 6,5 м и высотой борта 2,60 м с двумя двигателями мощностью по 205,9 кВт предназначен для транспортировки знаков навигационной обстановки и контроля состояния судового хода. Благодаря наличию шеститонного буксирного гака и двух мощных натяжных барабанов с тяговым усилием 4 тонны новый теплоход также сможет также выполнять функции буксира-толкача. Дополнительными преимуществами являются просторная открытая грузовая палуба, рулевая рубка с круговым обзором и возможность выхода на необорудованный берег с носовой части теплохода. Cудно сможет развивать скорость до 24 км/ч и находиться в автономном плавании до шести суток.

В будущем «Р-Флот» намерен создавать на новой судостроительной площадке и другие суда, не только обстановочные.

фото: Александр Полунин sudostroenie.info © sudostroenie.info

Обновление технического флота Учреждения осуществляется в соответствии с программами Минтранса России и Росморречфлота, новые теплоходы постепенно приходят на смену советским судам, построенным в 1975-80 годы, их технические характеристики, наряду с современным механическим и навигационным оборудованием, позволят более эффективно поддерживать и обеспечивать судоходную обстановку на вверенных ФГБУ «Канал имени Москвы» внутренних водных путях Московского бассейна.