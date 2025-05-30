На СЗ «Р-Флот» спустили на воду баржу проекта RHB2007.1NS

Katamaran 30 мая 2025, 14:30 260 Судостроение и судоходство
На СЗ «Р-Флот» спустили на воду баржу проекта RHB2007.1NSСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На судостроительном комплексе ГК «Р-Флот» (Нижегородская область) спустили на воду баржу (шаланду) проекта RHB2007.1NS.
Открытая несамоходная трюмная баржа (шаланда) предназначена для перевозки минерально-строительных материалов, загружаемых средствами гидромеханизации. Допускается разгрузка грейфером. Район плавания судна — внутренние водные бассейны разрядов «Л» и «Р», сообщает «Р-Флот».
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Источник: www.korabel.ru
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