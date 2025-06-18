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Katamaran 18 июня 2025, 12:31 17 Судостроение и судоходство

На СЗ «Р-Флот» спущена на воду баржа «Ми Флот 02» проекта RHB2007.1NS

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На судостроительном заводе «Р-Флот» (Нижегородская область) спущена на воду баржа «Ми Флот 02» проекта RHB2007.1NS.

 © paluba.media

Открытая несамоходная трюмная баржа (шаланда) предназначена для перевозки минерально-строительных материалов, загружаемых средствами гидромеханизации.

Допускается разгрузка грейфером. Район плавания судна — внутренние водные бассейны разрядов «Л» и «Р».

 © paluba.media

Основные характеристики баржи проекта RHB2007.1NS:

  • Длина судна габаритная, м — 19,66
  • Ширина судна габаритная, м — 6,96
  • Высота борта, м — 1,50
  • Осадка по КВЛ, м — 1,0
  • Грузоподъемность, т — 91,7
  • Объем грузового трюма, м³ - 50,9

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Источник: paluba.media

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Р-Флот, Нижегородская область, баржа, RHB2007.1NS
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