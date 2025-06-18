На СЗ «Р-Флот» спущена на воду баржа «Ми Флот 02» проекта RHB2007.1NS

На СЗ «Р-Флот» спущена на воду баржа «Ми Флот 02» проекта RHB2007.1NSСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На судостроительном заводе «Р-Флот» (Нижегородская область) спущена на воду баржа «Ми Флот 02» проекта RHB2007.1NS.
Открытая несамоходная трюмная баржа (шаланда) предназначена для перевозки минерально-строительных материалов, загружаемых средствами гидромеханизации.
Допускается разгрузка грейфером. Район плавания судна — внутренние водные бассейны разрядов «Л» и «Р».
Основные характеристики баржи проекта RHB2007.1NS:
- Длина судна габаритная, м — 19,66
- Ширина судна габаритная, м — 6,96
- Высота борта, м — 1,50
- Осадка по КВЛ, м — 1,0
- Грузоподъемность, т — 91,7
- Объем грузового трюма, м³ - 50,9
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