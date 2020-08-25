В Татарстане открыт детский сад на 220 мест

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Новый детский сад «Кораблик» на 220 мест открыли 24 августа в Зеленодольске.

Детский сад «Кораблик» на улице Тиховнина построили меньше, чем за год. Здесь будут работать 12 групп, в том числе шесть ясельных, одна младшая группа, одна старшая, две средние и две подготовительные группы.

В этом году в Зеленодольске за счет средств республиканской программы были построены два детских сада: в микрорайоне «Красный металлист» на 220 мест и поселке Новониколаевский на 80 мест.

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