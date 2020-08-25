Создана российская система хранения данных на «Эльбрусах» с уровнем локализации 95%

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Компания «Промобит» из Омска добилась включения своей системы хранения данных на «Эльбрусах» в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге, что является своеобразным признанием «отечественности» для «железа». Теперь эти СХД могут поставляться в госорганы, в которых действует двухлетний запрет на покупку подобных неотечественных систем — как зарубежных, так и российских, не включенных в реестр.

СХД «Промобита» стала «отечественной»

Как стало известно CNews, созданная омской компанией «Промобит» система хранения данных (СХД) на базе отечественных процессоров «Эльбрус-8С» была включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, курируемый Минпромторгом. Заключение о подтверждении производства СХД Bitblaze Sirius серии 8000 со сроком действия в один год было подписано директором Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромтога Василием Шпаком 21 августа 2020 г. (копия документа имеется в распоряжении CNews). Всего в реестр вошли три модели этой серии, главным образом отличающиеся друг от друга набором жестких дисков.

Для «Промобита» признание его продукции «отечественной» означает возможность поставлять эти СХД для муниципальных и государственных нужд. Напомним, в конце 2019 г. Правительство России ввело запрет сроком на два года на госзакупки иностранных СХД — с целью обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры страны.

Запрет распространяется как на поставку самих систем, так и услуг, при оказании которых предусмотрена их покупка. Аренда и приобретение СХД в лизинг также не допускаются, как и не допускается замена отечественного оборудования на иностранное в ходе исполнения ранее заключенного контракта.

На момент публикации материала в реестре Минпромторга, помимо СХД «Промобита», присутствовали решения компаний «Депо электроникс», «КНС групп», НТ и «Норси-транс».

Что было создано

В «Промобите» указывают, что в рамках этого же субсидированного проекта было разработано собственное программное обеспечение Bitblaze KFS для управления СХД класса Scale-Out. К настоящему моменту этот софт уже включен в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи.

Что касается непосредственно СХД Bitblaze Sirius 8000, то разработчики описывают его как горизонтально-масштабируемую отказоустойчивую систему хранения данных с файловым и блочным доступом, распределенную на несколько узлов.

«Отличительными чертами продукта являются простота использования, надежность, легкость масштабирования (объем хранилища может быть увеличен до 104 ПБ, что позволяет хранить более 1 млрд. файлов), возможность совместной работы в одном кластере хранения систем архитектуры е2к („Эльбрус“) и x86 (Intel), — говорят в компании. — Последнее позволяет осуществлять плавный переход на российское оборудование на любом этапе жизненного цикла информационных систем».

В «Промобите» полагают, что адаптивные характеристики распределенного хранилища актуальны при построении систем хранения быстрорастущих неструктурированных данных (Big Data), хранения архивных данных, данных медицинских систем, систем видеонаблюдения и видеоаналитики, медиаданных.