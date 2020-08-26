«Сплав» представил новейшие медицинские разработки © rostec.ru

НПО «Сплав» им. А.Н.Ганичева, входящее в контур управления АО «Технодинамика» Госкорпорации Ростех, представило на военно-техническом форуме «Армия- 2020» новые медицинские аппараты − комплексы LifeStream HEPAR и LifeStream ECMO. Они позволяют реанимировать пациентов с внезапной остановкой сердца и легочной недостаточностью, восстанавливать и поддерживать жизнеспособность трансплантируемых органов как в теле пациента-донора, так и вне организма. Аналогов этим разработкам сегодня в России не существует.

«Сплав» ведет работы совместно с Центральным научно-исследовательским и опытно-конструкторским институтом робототехники и технической кибернетики г. Санкт-Петербурга. Медицинским соисполнителем проекта является ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова».

«Один из образцов, LifeStream HEPAR („Лайф Стрим Хипа“), восстанавливает и поддерживает жизнеспособность донорских органов. Его внедрение позволит значительно увеличить количество органов, доступных для трансплантации. Второй комплекс, LifeStream ECMO („Лайф Стрим Экмо“), способен замещать кровообращение пациента при острой сердечной недостаточности, а также насыщать кровь кислородом при тяжелой острой дыхательной недостаточности. Эта технология позволяет реанимировать пациента, когда аппарат ИВЛ уже не справляется. Государственную регистрацию и клинические испытания приборов планируется завершить в ближайшее время, а до конца 2020 года мы выпустим первую партию», − рассказал генеральный директор АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева Александр Смирнов.

Реализация данного проекта позволит снизить смертность от острой дыхательной недостаточности и внезапной остановки сердца, а также решить одну из главных проблем трансплантологии — дефицит донорских органов. Существующие сегодня на рынке трансплантологии перфузионные устройства обеспечивают только консервацию и продление сроков хранения органов в условиях понижения температуры. Такой подход оправдан только при работе с донорскими органами идеального качества. Перфузионные комплексы «Сплава» решают гораздо больший спектр задач.

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LifeStream HEPAR — аппаратно-программный комплекс, который позволяет реализовать концепцию перфузионной реабилитации донорских органов, когда возможно не только восстановление, но и поддержание жизнеспособности донорского органа после перенесенной ишемически-реперфузионной травмы. Тем самым комплекс позволяет расширить пул донорских органов и повысить их выживаемость, что в конечном итоге повышает эффективность самой трансплантации. Все это достигается за счет применения центробежных насосов, поддержания заданного значения потока, системы детекции и улавливания пузырьков воздуха, применения автоматизированной инфузионной системы.

Комплекс LifeStream ECMO — устройство со средствами бесконтактной гидродинамической сенсорики, предназначенное для полного или частичного замещения кровообращения пациента при острой сердечной недостаточности, а также насыщения крови кислородом (оксигенации) при тяжелой острой дыхательной недостаточности. LifeStream ECMO осуществляет экстренное восстановление кровообращения и практически заменяет систему «сердце-легкие».

Одной из основных функций прибора является поддержание скорости перфузии за счет применения специальных аппаратно-программных технических решений. Это позволяет повысить безопасность и эффективность применения устройства в медицинской практике.

К перфузионным комплексам разработаны одноразовые комплектующие, что позволило снизить стоимость приборов.