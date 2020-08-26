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Кингисеппский машиностроительный завод представил электродвигатель асинхронный серии АДМ.

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» Кингисеппский машиностроительный завод представил новинку — электродвигатель асинхронный серии АДМ, выполненный из немагнитных материалов.

На стенде предприятия представлен электродвигатель мощностью 11,5 кВт, он предназначен для использования на компрессорах высокого давления ЭКПА-2/150 производства ООО «КМЗ».

Модель входит в линейку электродвигателей мощностного ряда от 0.74 до 24 кВт. Оборудование используется в составе корабля противоминной обороны проекта 12700 «Александрит».