ГК «Римера» начала выпуск нового погружного оборудования для добычи нефти

© rimera.ru

Альметьевское предприятие Группы компаний «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ), одно из крупнейших в России предприятий по производству погружного оборудования для нефтедобычи, разработало и передало в производство электроцентробежный насос 3-250 (ЭЦН 3-250).

Новое оборудование производства завода «Алнас» разработано в соответствии с едиными техническими требованиями лидеров российской нефтегазовой отрасли. Насос 3-250 компрессионной схемы сборки эксплуатируется в составе высокооборотной установки 3 габарита и применяется в боковых стволах и ремонтных скважинах с техническими ограничениями. Минимальный внутренний диаметр обсадной колонны — 100 мм.

ЭЦН 3-250 укомплектован электродвигателем вентильного типа с частотой вращения вала до 6 000 оборотов в минуту, при этом подача насоса может меняться в диапазоне от 160 до 250 кубических метров в сутки, что расширяет функциональные возможности оборудования при эксплуатации скважины.

— Нефтедобывающее оборудование ГК «Римера» отвечает высоким требованиям ведущих нефтяных компаний. В конструкции электроцентробежных насосов 3-250 завода «Алнас» использованы новейшие технические решения, которые позволяют снизить себестоимость нефтедобычи за счет увеличения ресурса и эффективности установки, — прокомментировал директор Центра исследований и разработок ГК «Римера» Антон Ильин. — «Алнас» продолжит разработку нового оборудования в соответствии с актуальными потребностями клиентов: полнокомплектных установок 2А габарита, вентильных электродвигателей и насосов с высоким КПД.

В 2020 году «Алнас» передал в серийное производство новые модели погружных электродвигателей с повышенным напряжением питания в 103 и 117 габаритах, а также электроцентробежный насос в 5 габарите с компрессионно-диспергирующими ступенями.