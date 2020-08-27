Успешно завершились испытания электровоза «Уральских локомотивов» с бустерной секцией

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Локомотив «Синара» серии 2ЭС6 с бустерной секцией, построенной в этом году на заводе «Уральские локомотивы», успешно прошёл испытания. Соответствующие акты подписала приёмочная комиссия.

Потребность в увеличении тяговых показателей двухсекционных локомотивов «Синара» связана с намерением перевозчика увеличить производительность самого массового современного электровоза на сети РЖД, работающего на постоянном токе. Бустерная секция позволит повысить мощность тягового подвижного состава при минимизации издержек на его обслуживание и добиться снижения нагрузки на железнодорожную инфраструктуру.

Заводские конструкторы в короткие сроки решили непростую задачу и нашли пути наиболее полной реализации возможностей, заложенных в конструкцию 2ЭС6. Другая задача — повышение эффективности и экономичности перевозок на базе уже имеющегося парка локомотивов. По расчётам специалистов, интегрирование бустерной секции в двухсекционную компоновку «Синары» должно почти в полтора раза повысить суммарную мощность локомотива. До недавнего времени на заводе «Уральские локомотивы» с бустерной секцией выпускался только грузовой электровоз постоянного тока с асинхронным тяговым приводом «Гранит» серии 2ЭС10. Так, к сентябрю этого года на заводе выпущено 169 двухсекционных электровозов 2ЭС10 и 51 бустерная секция к ним.Конструкционный потенциал, имеющийся в 2ЭС6, позволяет применить опыт использования бустерной комплектации «Гранитов» и на «Синаре».

Сегодня двухсекционные электровозы серии 2ЭС6 производства «Уральских локомотивов» успешно эксплуатируются на железнодорожных магистралях Центральной и Северо-Западной России, Урала и Сибири. Свыше тысячи выпущенных на заводе локомотивов «Синара» подтвердили их востребованность в перевозке грузов на пространстве 1520. Так, в эксплуатационном локомотивном депо Свердловск-Сортировочный парк электровозов «Синара» превышает 200 единиц, в трёх депо Южно-Уральской железной дороги их свыше 260, в трёх депо Западно-Сибирской дороги приписано почти 380 локомотивов данной серии.Разработанная специалистами завода «Уральские локомотивы» бустерная секция 2ЭС6 в составе «Синары» позволит занять электровозу в такой компоновке важную нишу в линейке мощных магистральных локомотивов.

— В настоящее время парк электровозов «Синара» в региональных дирекциях один из многочисленных (более 1000 машин), — отметил Александр Омельченко, ведущий инженер отдела новой техники Дирекции тяги. — Прибавление в семействе 2ЭС6 «Синара» с бустерными секциями или дооснащение дополнительными секциями в перспективе может позволить решать актуальные задачи перевозочного процесса.

Электровоз 2ЭС6 «Синара» с бустерной секцией в первую очередь востребован для вождения грузовых поездов массой 7100 тонн на участке Инская — Мариинск, где ранее использовались четырёхсекционные электровозы 2ВЛ10, а в перспективе позволит заменить трёхсекционные электровозы серии 1,5ВЛ11 на Северо-Западном полигоне.Сегодня имеется технология, позволяющая на таких маршрутах заменять 2ЭС10 на четырёхсекционную сплотку электровозов 2ЭС6. Это делается для значительного увеличения сцепного веса, чтобы водить тяжёлые составы без пробуксовки. Однако такая четырёхсекционная компоновка часто также оказывается избыточной (особенно при дефиците локомотивов), а значит, и более энергозатратной и в результате малоэффективной. Поэтому конструкторы «Уральских локомотивов» в конце прошлого года занялись разработкой промежуточной бустерной секции для 2ЭС6.Сразу определился ряд преимуществ усложнённой конструкции. Составленный двенадцатиосный локомотив получает общую мощность — в полтора раза большую, чем обычный, двухсекционный. Он будет более эффективен в транспортировке тяжёлых составов и сможет справляться с большими грузами на участках пути со значительным уклоном.

Удобна такая конструкция и при обслуживании её локомотивной бригадой. В отличие от сцепа из трёх головных секций, 2ЭС6 с бустером даёт возможность машинисту или помощнику переходить между секциями непосредственно во время движения состава. Необходимость в этом возникает, например, при осмотре оборудования и для выявления возможных неисправностей. Бустер имеет то же электрооборудование и конструкцию экипажной части, что и головная секция, но отличается от неё отсутствием кабины управления и устройств управления и кранов машиниста. Масса и длина бустерной секции такая же, как и у головной: 100 тонн и 17 м.Первая промежуточная секция была построена на заводе в апреле 2020 года. Она сразу была включена в состав 2ЭС6. Именно этот электровоз с серийным номером 1080 и проходил испытания.- Мероприятия проводились в соответствии с требованиями национального стандарта РФ «Электровозы. Общие технические требования», — рассказал первый заместитель генерального директора по технической политике Виталий Брексон.

— На протяжении четырёх месяцев машину проверяли на соответствие различным параметрам на трёх площадках.Как рассказали специалисты «Уральских локомотивов», во время первого этапа предварительных и приёмо-сдаточных испытаний контролировалось соответствие представленного локомотива с бустерной секцией техническому заданию.

Этот этап прошёл на территории завода, в нём участвовали как специалисты предприятия, так и сотрудники Центра технического аудита (ЦТА) ОАО «РЖД».Во время второго этапа электровоз 2ЭС6 с новой бустерной секцией передислоцировали на Северо-Кавказскую железную дорогу. На скоростном испытательном полигоне станции Белореченская (Краснодарский край) производились динамические и прочностные испытания. На участке проверяли уровень воздействия электровоза на железнодорожные пути, чтобы не превышались допустимые значения. Оценивался коэффициент запаса устойчивости — против схода колеса с рельса. Измерялись показатели плавности хода, проводились испытания тормозных путей при экстренном торможении.Финальные испытания, в том числе на функциональную безопасность программного обеспечения (ПО), проводились на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке.

Специалисты исследовательских лабораторий проверяли выполнение требований пожарной безопасности, оперативность срабатывания защиты электрооборудования во время аварийных режимов. Также оценивалось сохранение работоспособности и безопасности электровоза при сбоях оборудования и программного обеспечения.Уже на предварительных испытаниях 2ЭС6 с бустерной секцией показал увеличение на 25% производительности по сравнению с обычной компоновкой.Генеральный директор завода «Уральские локомотивы» Олег Спаи отметил, что в ближайшее время завод получит от органов сертификации подтверждение и сможет передавать заказчику обновлённый подвижной состав с повышенными тяговыми характеристиками.

«Бустерная секция существенно увеличит грузоподъёмность самого массового современного электровоза на сети РЖД, работающего на постоянном токе. Заводские конструкторы предусмотрели вариант установки двух бустерных секций, что позволит локомотиву „Синара“ водить поезда весом до 12,5 тыс. тонн вместо 8 тыс. тонн, которые машина водит сейчас», — рассказал Олег Спаи.При этом завод будет выпускать как электровозы, уже оборудованные дополнительной секцией, так и отдельно бустерные секции. Такой гибкий подход производителя обусловлен желанием предоставить заказчику большую возможность выбора, чтобы эксплуатант смог сам решать, каким количеством бустерных секций 2ЭС6 дооснащать имеющийся у него парк локомотивов данной серии.