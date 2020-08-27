Новое производство нержавеющих труб запущено в Московской области

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В 2019-2020 гг. компания «Глобус-Сталь» запустила производство нержавеющих труб на базе своего сервисного металлоцентра в Жуковском Московской области, рассказал на 6-й Международной конференции «Нержавеющая сталь и российский рынок» Алексей Ксенофонтов, руководитель трубного проекта в компании «Глобус-Сталь».

На предприятии установлены три стана, выпускающие круглые трубы диаметром от 16 до 35 мм, профильные трубы размером 10-60 мм, а также трубы ТЭН — как мерные, так и в бунтах длиной до 3000 м. Последняя установка является уникальной для России.

Кроме того, на трубном заводе установлены две шлифовальные линии, а также линии по правке и резке трубы. Они использованы для обработки не только собственной продукции, но и у приобретенной у других поставщиков.

К концу 2020 г. трубный завод «Глобус-Стали» переедет в новое помещение площадью 12 тыс. м2. Это позволит производству развиваться без ограничений. В будущем предусматривается дальнейшее расширение сортамента и увеличение продаж, в том числе за пределами российского рынка.