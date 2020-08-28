В Грозном открылась новая школа
Школа № 13 в Октябрьском районе столицы примет в этом году своих учеников.
Для собравшихся дети прочитали стихи и исполнили песни. После разрезания красной ленты почетным гостям показали какие условия созданы для детей. Новая школа рассчитана на 360 ученических мест. Она оснащена всем необходимым для организации качественного учебно-воспитательного процесса.
Строительство школы было начато в 2019 году в рамках реализации государственной программы ЧР «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики».
Читайте также...
- В Чечне открыта школа на 360 мест и спорткомплекс
- В Чечне открыта спецшкола для детей с ограниченными возможностями здоровья
- Школа на 120 мест открылась в Чечне
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
28.08.2013:21:23