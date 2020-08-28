В Грозном открылась новая школа

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Школа № 13 в Октябрьском районе столицы примет в этом году своих учеников.

Для собравшихся дети прочитали стихи и исполнили песни. После разрезания красной ленты почетным гостям показали какие условия созданы для детей. Новая школа рассчитана на 360 ученических мест. Она оснащена всем необходимым для организации качественного учебно-воспитательного процесса.

Строительство школы было начато в 2019 году в рамках реализации государственной программы ЧР «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики».