«Ангстрем» открыл под Воронежем фабрику мебельных фасадов

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В индустриальном парке «Масловский» в Новоусмановском районе Воронежской области открылась фабрика фасадов мебельного холдинга «Ангстрем».

На новой Фабрике «Ангстрем» будут производиться высококачественные мебельные фасады из ЛДСтП, ДСтП, МДФ, ХДФ, ДВП и других материалов.

Мощность фабрики должна достичь 2,8 тыс. фасадов в смену. Площадь производственного объекта составляет 18 тыс. м2.

Строительство производственно-логистического комплекса компании началось еще в 2010 году.

Продукция автоматизированной фабрики сможет заменить на российском рынке импортные мебельные фасады, большинство из которых ввозится из Германии и Италии.

Объём инвестиций в проект превысил 1 млрд руб. Создано 125 рабочих мест.

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Планируется, что компания будет не только использовать продукцию в собственном производстве мебели, но и поставлять другим производителям. В частности, около 8% фасадов будет экспортироваться в Белоруссию, Казахстан, Латвию, Молдавию, Монголию и другие страны ближнего зарубежья.

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Производственный комплекс «Ангстрем» в «Масловском» станет одной из самых автоматизированных и технологичных мебельных фабрик в России.

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Рассказывая об уникальном проекте, член наблюдательного совета компании «Ангстрем» Андрей Гвоздевский отметил: «Построить „прямоугольную коробку“, конечно, было бы проще. Но наша фабрика как часть ансамбля всего производственно-логистического комплекса призвана стать „изюминкой“ юго-восточной промышленной локации. И архитектурно, и содержательно новый производственный комплекс „Ангстрем“ представляет собой уникальное здание с нестандартной разноуровневой кровлей… В скором времени площадка в индустриальном парке „Масловский“ станет основной для компании».

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Холдинг «Ангстрем» входит в число крупнейших производителей мебели в России, поставляет продукцию в города России, СНГ и Средней Азии. Основан в 1991 году в Воронеже, где в индустриальном парке «Масловский» имеет производство на площади 24 тыс. м2. Выпускает мягкую мебель, мебель для кухни и ванн, корпусную мебель по индивидуальным заказам, матрасы.

https://tass.ru/ekonomika/9316199