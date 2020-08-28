«ЭкоНива» разработала и запустила в производство импортозамещающие роторные доильные залы

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Первая доильная карусель «Нива-Ротор» на молочном комплексе «Гусево»

В конце 2017 года «ЭкоНива — Техника» (подразделение крупнейшего производителя сырого молока в России ГК «ЭкоНива») начала разработку роторного доильного зала.

Для сборки оборудования, осуществляемой в России, используются компоненты других мировых производителей — это распространенная практика во всем мире, пояснил Бйерне Дрекслер, первый заместитель генерального директора «ЭкоНива Техника — Холдинг». Разработка «карусели» «Нива-Ротор» проводилась в соответствии с требованиями агрохолдинга и нормами адаптации под российские условия.

«Наш опыт в доении коров — больше 20 лет, и это играет колоссальную роль в разработке данного решения», — подчеркнул Бйерне Дрекслер, рассказав, что на данный момент уже установлено три доильных зала «Нива-Ротор», в том числе один на 72 места в калужском подразделении агрохолдинга на комплексе «Гусево».

Эксперт отметил, что на рынке растёт спрос на доильные залы роторного типа."У нас есть возможность напрямую купить у производителя компоненты (исключив целую цепочку посредников) и продать клиенту готовую систему доения. Благодаря этому наше решение интереснее в ценовом плане.

В среднесрочной перспективе мы планируем занять долю в 25% в сегменте роторных доильных залов. Хотелось бы отметить, что «Нива-Ротор» сделана с упором на уменьшение расходов на запчасти и сервис. Конкуренты стараются увеличить за счет этого стоимость, мы стараемся все делать комплексно и универсально", — заявил Бйерне Дрекслер, подчеркнув, что компания в ходе работы над новым оборудованием использовала развитую инфраструктуру с 23 филиалами, включающими складские помещения и цеха по сборке.

Сегодня в России в традиционных системах доения лидером является продукция компании «ДеЛаваль», она же занимает первое место по данным на 2018 год в сегменте доильных роботов. Однако происходит наращивание доли рынка и другими игроками, такими как «GEA» и «Lely», которая в 2019 году открыла сборочное производство доильных роботов в Башкирии.

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