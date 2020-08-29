Новые детские сады и школы открываются в регионах

Белгородская область

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В селе Ютановка Волоконовского района открылся новый детский сад. Учреждение с названием «Ромашка» распахнуло свои двери для 75 маленьких воспитанников. Здесь есть условия для деток-инвалидов. Самым современным требованиям соответствуют музыкальный и физкультурный залы, медицинский и пищевой блоки, прачечная. В здании также предусмотрено дополнительное помещение для развивающих игр. Рядом с садом расположилась спортивная площадка с искусственным покрытием.

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https://belregi...ex.php?ID=43229

Республика Удмуртия

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Новый детсад появился в деревне Каменное Завьяловского района Удмуртии. Торжественное открытие дошкольного учреждения состоялось в пятницу, 28 августа. Детский сад является структурным подразделением Каменской школы. Его построили по типовому проекту, который рассчитан на 80 мест.

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http://www.udmu...EMENT_ID=325486

Республика Хакасия

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Две общеобразовательные организации открыли в Хакасии накануне. Начальная школа на 20 мест в аале Верх-База и детский сад «Ручеек» на 45 мест в аале Катанов готовы к приему детей. Оба объекта построили в рамках национального проекта «Образование» на федеральные и республиканские деньги.

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https://r-19.ru/news/politika/105022/

https://abakan.bezformata.com/listnews/zdaniya-detskogo-sada-i-shkoli/86773774/

ХМАО-Югра

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В г. Нефтеюганск здание сада — бывшее помещение банка, полностью отремонтировано и переоборудовано под нужды дошкольного учреждения, оно соответствует всем нормам СанПиН. В нем располагается 5 групповых помещений, музыкальный и спортивные залы, хозяйственный блок, выделены и оборудованы участки для прогулок на свежем воздухе. В целом новый детский сад рассчитан на 225 воспитанников от 1,5 до 6 лет и обеспечивает рабочими местами более 42 сотрудников.

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© admugansk.ru

http://www.admu...k.ru/read/44860

Забайкальский край

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Для жителей заречной части села Дульдурга состоялось долгожданное и радостное событие. Два детских дошкольных учреждения «Ромашка» и «Теремок» обрели новые дополнительные корпуса на 36 мест для детей от полутора до трех лет.

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Торжественное открытие двух новых пристроек к детским садам для детей от полутора до трех лет прошло в Чернышевске. Строительство велось в рамках национального проекта «Демография» на общую сумму более 48 миллионов рублей из разных источников финансирования.

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© media.75.ru

© media.75.ru

Всего в этом году в Забайкальском крае построено 40 объектов с общей мощностью 1440 мест в Чите,поселке Агинское, Агинском, Шилкинском, Чернышевском, Нерчинском, Карымском, Забайкальском, Газзаводском, Ононском, Улетовском, Красночикойском районах. На создание данных построек было затрачено более 995,6 миллиона рублей.

https://chita.b...evske/86673586/

https://75.ru/news/162458