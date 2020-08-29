Модернизация здравоохранения. 2020
В обзор включены новости, ранее не опубликованные на сайте
В Тольятти Самарской области открылась новая поликлиника
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в поликлинике № 3 в 19-м квартале города Тольятти была построена новая женская консультация.
Поликлиника рассчитана на 1000 посещений в смену.
Здание было возведено с нуля — ранее на его месте был пустырь. А теперь здесь располагается медучреждение, полностью укомплектованное новым оборудованием.
В Автозаводсом районе проживают более 430 тысяч человек, и около 50 тысяч взрослых жителей 17 а, 18, 18 а, 19, 20 и 21 кварталов смогут обращаться в новое лечебное учреждение.
Здесь расположены два терапевтических отделения, женская консультация, диагностические отделения и кабинеты (эндоскопический, клинико-диагностическая лаборатория, функциональная и ультразвуковая диагностика, рентгенологический). Работают врачи-специалисты: невролог, хирург, уролог, офтальмолог, отоларинголог, кардиолог, аллерголог, проктолог, эндокринолог.
В структуре поликлиники предусмотрен также кабинет медицинской профилактики, дневной стационар терапевтического, гинекологического, хирургического профилей и патологии беременности; отделения физиотерапии, лечебной физкультуры.
Новая поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием. В том числе здесь имеются семь аппаратов ультразвуковой диагностики, многофункциональная ЛОР-установка, кабинет с оборудованием для аудиометрии, электрохирургические высокочастотные аппараты для гинекологии, общей хирургии, офтальмологический сканер.
Новая поликлиника открылась в кемеровском микрорайоне Южный
Жители кемеровского микрорайона Южный получили новую поликлинику, которую ждали несколько лет. Старая уже с трудом справлялась с потоком пациентов: микрорайон за последние годы разросся, увеличившись в несколько раз, а помещение, где проводился прием больных, и количество врачей оставались прежними, поэтому длинные очереди были обычным явлением.
Новая поликлиника для жителей Южного расположена по адресу: улица Базовая, 12а, и рассчитана на 300 человек в день. Ее помещения, как заверили в Минздраве Кузбасса, постарались сделать комфортными как для пациентов, так и для самих медиков. Кроме того, все помещения расположены с учетом оптимальной логистики и бережливых технологий.
Помимо консультативных и диагностических кабинетов, среди которых кабинеты УЗИ, ЭКГ, спирографии и так далее, в новой поликлинике есть и центр амбулаторной хирургии со всем современным оборудованием и операционным блоком для проведения малых оперативных вмешательств, а также отделение физиотерапии и дневной стационар. А в ближайшее время откроются и центр амбулаторной хирургии, кабинеты фиброгастроскопии и фиброколоноскопии.
В Батайске Ростовской области после капитального ремонта открылась детская поликлиника
12 августа стало настоящим праздником для детей и родителей Западного Батайска — состоялось открытие после капитального ремонта детской поликлиники № 2.
В больнице новые кровля, отопление, освещение, внутренняя отделка, раздельные входы для родителей со здоровыми малышами и заболевшими, появилась колясочная и многое другое.
Сейчас в поликлинике организовано 6 врачебных участков. Работают 6 педиатров, ведут приём врач-офтальмолог, ЛОР, ортопед, логопед, врач УЗИ-диагностики, работает кабинет массажа и физиотерапии. Все рабочие места оборудованы компьютерами.
После капремонта преобразилось все внутреннее убранство, мебель, банкетки в коридорах и многое другое. На втором этаже появилась специальная комната для детей и мам, где малыши могут поиграть, посмотреть телевизор.
В 2018-2019 году поликлиника оснащена офтальмологическим и ЛОР-оборудованием, получен современный УЗИ-аппарат, оснащён кабинет по оказанию неотложной медицинской помощи.
Контракт капитального ремонта детской поликлиники № 2 составил 9 млн. рублей. Фирма подрядчик — ООО Строительная компания «НАСА».
В Тимском районе Курской области возвели новый фельдшерско-акушерский пункт и отремонтировали детское отделение поликлиники
Новые и модернизированные объекты в сфере здравоохранения появились в Тимском районе. В деревне Постояновка построен новый ФАП. Медучреждение уже оборудовано, закуплена новая мебель. Здесь будут получать медпомощь 570 человек.
Старый ФАП не позволял создать комфортные условия для пациентов, здание было старое, плохо отапливалось. В новом медучреждении будет все необходимое для медработников и наших жителей. Уже закуплен аппарат ЭКГ, дефибриллятор, глюкометр, здание оборудовано для приема лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В районной больнице за три месяца отремонтировали детское поликлиническое отделение, врачи уже принимают маленьких пациентов.
Здесь создана открытая регистратура, запись на прием доступна в электронном виде через инфомат. Закуплена новая мебель, в детском отделении появилась игровая зона.
В ближайшее время намерены приобрести новое оборудование: электрокардиограф, дефибриллятор и щелевую лампу для окулиста.
В краевой больнице № 2 Краснодарского края завершен капремонт родильного отделения
В перинатальном центре ККБ № 2 завершили капитальный ремонт родильного отделения и отделения анестезиологии и реанимации общей площадью 1,4 тыс. м2.
Теперь родильное отделение — это восемь просторных, комфортных, с современным оборудованием и центральной системой вентиляции залов. Отделение анестезиологии и реанимации из 6 палат на 18 коек ему не уступает.
На ремонт отделений было направлено 90 млн рублей из бюджета края и 37 млн рублей собственных средств больницы.
Этот центр принимает будущих мам со сложными заболеваниями и тяжелым течением беременности, здесь оказывается квалифицированная помощь недоношенным детям.
Сегодня в учреждении принимается до 8500 родов в год. Показатели материнской, перинатальной и ранней неонатальной смертности здесь одни из самых низких в России.
Первый для региона частный роддом открылся в Краснодаре
Крупнейший многопрофильный медицинский центр в Южном федеральном округе — «Клиника Екатерининская» расширила перечень оказываемых ею услуг. Теперь женщины могут не только наблюдаться во время беременности у лучших врачей Кубани, но и рожать детей в комфортных условиях.
На 7,5 тыс. м2 нового филиала расположились детский стационар, круглосуточный травмпункт, поликлиника и вертолётная площадка.
Первый в крае частный роддом открылся в Краснодаре на улице Герцена. В медучреждении есть всё для того, чтобы пациентки чувствовали себя максимально комфортно: просторные светлые палаты, в которых молодую мамочку смогут круглосуточно поддерживать близкие ей люди. Каждая палата оснащена кнопкой экстренного вызова персонала.
Процесс появления на свет долгожданных наследников для каждой роженицы будет происходить в отдельном родильном зале, где есть все необходимое современное оборудование.
В роддоме 4 родовых зала, операционный блок и 20 предродовых и послеродовых палат.
Фельдшерско-акушерский пункт открыли в посёлке Аджером Корткеросского района Республики Коми
Объект построен в рамках государственно-частного партнёрства, заказчик — АО «Корпорация по развитию Республики Коми».
ФАП находится в отдельно расположенном здании, которое имеет централизованное водоснабжение и оснащено системой автономного электрического отопления. В окнах установлены стеклопакеты, полы покрыты линолеумом и керамической плиткой.
В учреждении есть кабинет приёма, процедурный кабинет, санузел, электрощитовая, санитарная комната, тамбур, вестибюль, материальная и жилое помещение для персонала — кухня, две комнаты, санузел. ФАП оснащён креслом гинекологическим, небулайзером, пульсоксиметром, ЭКГ. Имеется необходимый запас лекарственных средств и медицинских изделий согласно стандартам оснащения.
ФАП в Аджероме обслуживает 889 человек, из них детей — 208. Доврачебная и неотложная помощь оказывается фельдшером ФАП, первичная специализированная — прикрепленным врачом. Кроме того, на ФАП по установленному графику выезжает врачебная бригада из узких специалистов.
В Череповецкой больнице Вологодской области отремонтировали старейший соматический корпус
В двухэтажном здании 1930 года постройки находятся отделения онкологического профиля и консультационная поликлиника. Отделения рассчитаны на 180 пациентов.
Здание отремонтировали полностью: от старого корпуса остались только капитальные стены и мраморный пол в коридоре первого этажа.
«Пол мы оставили как историческую память. Над мрамором пришлось потрудиться: подрядчик частично снимал верхние слои, чтобы придать материалу совершенный вид. Камень сохранился хорошо, он толщиной семь сантиметров. Материал очень качественный, неубиваемый, просто его немного отшлифовали, — говорит начальник производственно-технического отдела облбольницы № 2 Елена Иванова. — Мы очень довольны ремонтом, подрядчик постарался. Думаю, многие помнят, что здесь было до ремонта. Сейчас всё радует глаз. Гарантия — пять лет».
В здании новая крыша, на чердаке сделано утепление, в подвале заменены перекрытия и все инженерные сети.
«Сделана новая система вентиляции, заменена проводка, трубы, отопление. Поставлены новые окна — пациентам всегда будет тепло. Новые двери и лестницы, открытые посты медсестер, новая пожарная система с оповещением, — перечисляет новшества главврач областной больницы № 2 Андрей Пулин. — В палатах мы убрали верхний свет, установили консоли у каждой койки. Также в палатах есть ночной свет у пола.
На втором этаже есть буфет и столовая. В палатах — от двух до четырех коек, есть санузел с душем. Для тяжелых больных сделаны отдельные палаты. В корпусе смонтирована система вызывной сигнализации: у каждой койки кнопка вызова медперсонала.
«При нажатии кнопки на посту загорается лампочка с номером палаты. Над дверью самой палаты также загорается лампочка и включается звуковой сигнал. Медсестра идет на вызов и оказывает помощь, при необходимости прямо из палаты вызывает врача. Сигнал появляется в кабинете врача», — пояснил представитель генподрядчика Сергей Кудряшов.
На первом этаже оборудованы две операционные с усиленным освещением, современными системами очистки воздуха, вентиляционной системой и системой подачи медицинских газов.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9zKVrByQ8cI
«В здании и раньше были операционные. В них еще оперировал академик Амосов перед уходом на фронт. Он провел здесь свою первую операцию. Помещения устарели, мы их возродили. На потолке особая плитка — алюминиевая, моющаяся, на полу — медицинский антистатический линолеум», — объяснил Андрей Пулин.
Ремонт в соматическом корпусе шел с 2016 года, из областного бюджета на работы потрачено более 172 миллионов рублей.
Обзор подготовлен совместно с Human RS и Великоросс.
http://kuzbass85.ru/2020/08/27/novaya-poliklinika-otkrylas-v-kemerovskom-mikrorajone-yuzhnyj/
https://bataysk-gorod.ru/news/v-batayske-v-koysuge-posle-kapitalnogo-remonta-otkrylas-detskaya-poliklinika-video-i-fotoreportazh
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=109561&page=15
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/504999/
https://mykray.info/news/pervyi-dlja-regiona-chastnyi-roddom-otkrylsja-v-krasnodare.html
https://cherinfo.ru/news/104821-gospital-xxi-veka-v-oblbolnice-otremontirovali-starejsij-somaticeskij-korpus
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