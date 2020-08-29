Модернизация здравоохранения. 2020

В обзор включены новости, ранее не опубликованные на сайте

© i0.wp.com

В Тольятти Самарской области открылась новая поликлиника

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в поликлинике № 3 в 19-м квартале города Тольятти была построена новая женская консультация.

Поликлиника рассчитана на 1000 посещений в смену.

Здание было возведено с нуля — ранее на его месте был пустырь. А теперь здесь располагается медучреждение, полностью укомплектованное новым оборудованием.

В Автозаводсом районе проживают более 430 тысяч человек, и около 50 тысяч взрослых жителей 17 а, 18, 18 а, 19, 20 и 21 кварталов смогут обращаться в новое лечебное учреждение.

© sun1-92.userapi.com

Здесь расположены два терапевтических отделения, женская консультация, диагностические отделения и кабинеты (эндоскопический, клинико-диагностическая лаборатория, функциональная и ультразвуковая диагностика, рентгенологический). Работают врачи-специалисты: невролог, хирург, уролог, офтальмолог, отоларинголог, кардиолог, аллерголог, проктолог, эндокринолог.

© sun1-26.userapi.com

В структуре поликлиники предусмотрен также кабинет медицинской профилактики, дневной стационар терапевтического, гинекологического, хирургического профилей и патологии беременности; отделения физиотерапии, лечебной физкультуры.

© sun1-96.userapi.com

Новая поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием. В том числе здесь имеются семь аппаратов ультразвуковой диагностики, многофункциональная ЛОР-установка, кабинет с оборудованием для аудиометрии, электрохирургические высокочастотные аппараты для гинекологии, общей хирургии, офтальмологический сканер.

Новая поликлиника открылась в кемеровском микрорайоне Южный

Жители кемеровского микрорайона Южный получили новую поликлинику, которую ждали несколько лет. Старая уже с трудом справлялась с потоком пациентов: микрорайон за последние годы разросся, увеличившись в несколько раз, а помещение, где проводился прием больных, и количество врачей оставались прежними, поэтому длинные очереди были обычным явлением.

© npkuz.ru

Новая поликлиника для жителей Южного расположена по адресу: улица Базовая, 12а, и рассчитана на 300 человек в день. Ее помещения, как заверили в Минздраве Кузбасса, постарались сделать комфортными как для пациентов, так и для самих медиков. Кроме того, все помещения расположены с учетом оптимальной логистики и бережливых технологий.

© cdn.a42.ru

Помимо консультативных и диагностических кабинетов, среди которых кабинеты УЗИ, ЭКГ, спирографии и так далее, в новой поликлинике есть и центр амбулаторной хирургии со всем современным оборудованием и операционным блоком для проведения малых оперативных вмешательств, а также отделение физиотерапии и дневной стационар. А в ближайшее время откроются и центр амбулаторной хирургии, кабинеты фиброгастроскопии и фиброколоноскопии.

В Батайске Ростовской области после капитального ремонта открылась детская поликлиника

12 августа стало настоящим праздником для детей и родителей Западного Батайска — состоялось открытие после капитального ремонта детской поликлиники № 2.

В больнице новые кровля, отопление, освещение, внутренняя отделка, раздельные входы для родителей со здоровыми малышами и заболевшими, появилась колясочная и многое другое.

© bataysk-gorod.ru

Сейчас в поликлинике организовано 6 врачебных участков. Работают 6 педиатров, ведут приём врач-офтальмолог, ЛОР, ортопед, логопед, врач УЗИ-диагностики, работает кабинет массажа и физиотерапии. Все рабочие места оборудованы компьютерами.

После капремонта преобразилось все внутреннее убранство, мебель, банкетки в коридорах и многое другое. На втором этаже появилась специальная комната для детей и мам, где малыши могут поиграть, посмотреть телевизор.

© battime.ru

В 2018-2019 году поликлиника оснащена офтальмологическим и ЛОР-оборудованием, получен современный УЗИ-аппарат, оснащён кабинет по оказанию неотложной медицинской помощи.

Контракт капитального ремонта детской поликлиники № 2 составил 9 млн. рублей. Фирма подрядчик — ООО Строительная компания «НАСА».

В Тимском районе Курской области возвели новый фельдшерско-акушерский пункт и отремонтировали детское отделение поликлиники

Новые и модернизированные объекты в сфере здравоохранения появились в Тимском районе. В деревне Постояновка построен новый ФАП. Медучреждение уже оборудовано, закуплена новая мебель. Здесь будут получать медпомощь 570 человек.

© adm.rkursk.ru

Старый ФАП не позволял создать комфортные условия для пациентов, здание было старое, плохо отапливалось. В новом медучреждении будет все необходимое для медработников и наших жителей. Уже закуплен аппарат ЭКГ, дефибриллятор, глюкометр, здание оборудовано для приема лиц с ограниченными возможностями здоровья.

© adm.rkursk.ru

В районной больнице за три месяца отремонтировали детское поликлиническое отделение, врачи уже принимают маленьких пациентов.

© adm.rkursk.ru

Здесь создана открытая регистратура, запись на прием доступна в электронном виде через инфомат. Закуплена новая мебель, в детском отделении появилась игровая зона.

© adm.rkursk.ru

В ближайшее время намерены приобрести новое оборудование: электрокардиограф, дефибриллятор и щелевую лампу для окулиста.

В краевой больнице № 2 Краснодарского края завершен капремонт родильного отделения

В перинатальном центре ККБ № 2 завершили капитальный ремонт родильного отделения и отделения анестезиологии и реанимации общей площадью 1,4 тыс. м2.

© primamedia.gcdn.co

Теперь родильное отделение — это восемь просторных, комфортных, с современным оборудованием и центральной системой вентиляции залов. Отделение анестезиологии и реанимации из 6 палат на 18 коек ему не уступает.

© primamedia.gcdn.co

На ремонт отделений было направлено 90 млн рублей из бюджета края и 37 млн рублей собственных средств больницы.

Этот центр принимает будущих мам со сложными заболеваниями и тяжелым течением беременности, здесь оказывается квалифицированная помощь недоношенным детям.

© primamedia.gcdn.co

Сегодня в учреждении принимается до 8500 родов в год. Показатели материнской, перинатальной и ранней неонатальной смертности здесь одни из самых низких в России.

Первый для региона частный роддом открылся в Краснодаре

Крупнейший многопрофильный медицинский центр в Южном федеральном округе — «Клиника Екатерининская» расширила перечень оказываемых ею услуг. Теперь женщины могут не только наблюдаться во время беременности у лучших врачей Кубани, но и рожать детей в комфортных условиях.

© kubnews.ru

На 7,5 тыс. м2 нового филиала расположились детский стационар, круглосуточный травмпункт, поликлиника и вертолётная площадка.

© mykray.info

Первый в крае частный роддом открылся в Краснодаре на улице Герцена. В медучреждении есть всё для того, чтобы пациентки чувствовали себя максимально комфортно: просторные светлые палаты, в которых молодую мамочку смогут круглосуточно поддерживать близкие ей люди. Каждая палата оснащена кнопкой экстренного вызова персонала.

© kubnews.ru

Процесс появления на свет долгожданных наследников для каждой роженицы будет происходить в отдельном родильном зале, где есть все необходимое современное оборудование.

© kubnews.ru

В роддоме 4 родовых зала, операционный блок и 20 предродовых и послеродовых палат.

Фельдшерско-акушерский пункт открыли в посёлке Аджером Корткеросского района Республики Коми

Объект построен в рамках государственно-частного партнёрства, заказчик — АО «Корпорация по развитию Республики Коми».

ФАП находится в отдельно расположенном здании, которое имеет централизованное водоснабжение и оснащено системой автономного электрического отопления. В окнах установлены стеклопакеты, полы покрыты линолеумом и керамической плиткой.

© rkomi.ru

В учреждении есть кабинет приёма, процедурный кабинет, санузел, электрощитовая, санитарная комната, тамбур, вестибюль, материальная и жилое помещение для персонала — кухня, две комнаты, санузел. ФАП оснащён креслом гинекологическим, небулайзером, пульсоксиметром, ЭКГ. Имеется необходимый запас лекарственных средств и медицинских изделий согласно стандартам оснащения.

© rkomi.ru

ФАП в Аджероме обслуживает 889 человек, из них детей — 208. Доврачебная и неотложная помощь оказывается фельдшером ФАП, первичная специализированная — прикрепленным врачом. Кроме того, на ФАП по установленному графику выезжает врачебная бригада из узких специалистов.

В Череповецкой больнице Вологодской области отремонтировали старейший соматический корпус

В двухэтажном здании 1930 года постройки находятся отделения онкологического профиля и консультационная поликлиника. Отделения рассчитаны на 180 пациентов.

Здание отремонтировали полностью: от старого корпуса остались только капитальные стены и мраморный пол в коридоре первого этажа.

© st.cherinfo.ru

«Пол мы оставили как историческую память. Над мрамором пришлось потрудиться: подрядчик частично снимал верхние слои, чтобы придать материалу совершенный вид. Камень сохранился хорошо, он толщиной семь сантиметров. Материал очень качественный, неубиваемый, просто его немного отшлифовали, — говорит начальник производственно-технического отдела облбольницы № 2 Елена Иванова. — Мы очень довольны ремонтом, подрядчик постарался. Думаю, многие помнят, что здесь было до ремонта. Сейчас всё радует глаз. Гарантия — пять лет».

В здании новая крыша, на чердаке сделано утепление, в подвале заменены перекрытия и все инженерные сети.

© st.cherinfo.ru

«Сделана новая система вентиляции, заменена проводка, трубы, отопление. Поставлены новые окна — пациентам всегда будет тепло. Новые двери и лестницы, открытые посты медсестер, новая пожарная система с оповещением, — перечисляет новшества главврач областной больницы № 2 Андрей Пулин. — В палатах мы убрали верхний свет, установили консоли у каждой койки. Также в палатах есть ночной свет у пола.

© st.cherinfo.ru

На втором этаже есть буфет и столовая. В палатах — от двух до четырех коек, есть санузел с душем. Для тяжелых больных сделаны отдельные палаты. В корпусе смонтирована система вызывной сигнализации: у каждой койки кнопка вызова медперсонала.

© st.cherinfo.ru

«При нажатии кнопки на посту загорается лампочка с номером палаты. Над дверью самой палаты также загорается лампочка и включается звуковой сигнал. Медсестра идет на вызов и оказывает помощь, при необходимости прямо из палаты вызывает врача. Сигнал появляется в кабинете врача», — пояснил представитель генподрядчика Сергей Кудряшов.

На первом этаже оборудованы две операционные с усиленным освещением, современными системами очистки воздуха, вентиляционной системой и системой подачи медицинских газов.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9zKVrByQ8cI

«В здании и раньше были операционные. В них еще оперировал академик Амосов перед уходом на фронт. Он провел здесь свою первую операцию. Помещения устарели, мы их возродили. На потолке особая плитка — алюминиевая, моющаяся, на полу — медицинский антистатический линолеум», — объяснил Андрей Пулин.

Ремонт в соматическом корпусе шел с 2016 года, из областного бюджета на работы потрачено более 172 миллионов рублей.

Обзор подготовлен совместно с Human RS и Великоросс.

http://kuzbass85.ru/2020/08/27/novaya-poliklinika-otkrylas-v-kemerovskom-mikrorajone-yuzhnyj/

https://bataysk-gorod.ru/news/v-batayske-v-koysuge-posle-kapitalnogo-remonta-otkrylas-detskaya-poliklinika-video-i-fotoreportazh

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=109561&page=15

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/504999/

https://mykray.info/news/pervyi-dlja-regiona-chastnyi-roddom-otkrylsja-v-krasnodare.html

https://rkomi.ru/news/80998/

https://cherinfo.ru/news/104821-gospital-xxi-veka-v-oblbolnice-otremontirovali-starejsij-somaticeskij-korpus