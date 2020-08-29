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Детские сады и школы

В Крыму открыт модульный детский сад на 100 мест

 © news.sonet.online

В с. Краснофлотское Советского района 26 августа торжественно открылся модульный детский сад «Золотой ключик» на 100 мест.

За шесть лет в Советском районе создано 829 мест в дошкольных учреждениях.

 © news.sonet.online

 © news.sonet.online

 © news.sonet.online

 © news.sonet.online

 © news.sonet.online

 © news.sonet.online

 © news.sonet.online

 © news.sonet.online

 © news.sonet.online

 © news.sonet.online

 © news.sonet.online

 © news.sonet.online

 © news.sonet.online

 © news.sonet.online

 © news.sonet.online
Источник: http://news.sonet.online/aksenov-po...sada-v-s-krasnoflotskoe-video-foto/

Крым, детский сад
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