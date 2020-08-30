«Силовые машины поставили оборудование для энергоблоков №№ 5 и 6 Сырдарьинской ТЭС

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В рамках исполнения контракта по модернизации шести энергоблоков Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане «Силовые машины» отгрузили комплект основного оборудования (турбинного, генераторного, котельного) для модернизации энергоблоков № 5 и № 6 ТЭС и ведут монтаж поставленного оборудования.

Работы по модернизации и пуско-наладке оборудования обоих энергоблоков будут выполнены до конца 2020 года.

Модернизация шести энергоблоков Сырдарьинской ТЭС проходит в три этапа с увеличением общей мощности станции с 1800 до 1950 МВт. На сегодняшний день «Силовыми машинами» реализован первый этап — в эксплуатацию введены энергоблоки № 3 и № 4. В результате модернизации оба энергоблока оснащены современным оборудованием, обладающим улучшенными рабочими характеристиками и соответствующим всем требованиям надежности и безопасности. Срок службы вновь поставленных узлов турбины составляет 40 лет, при этом мощность каждого энергоблока увеличена на 25 МВт — до 325 МВт.

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Завершение модернизации крупнейшей ТЭС Центральной Азии намечено на 2021 год, в течение которого будут введены в эксплуатацию энергоблоки № 9 и № 10.

Согласно EPC-контракту, подписанному между ПАО «Силовые машины» и АО «Сырдарьинская ТЭС» российская энергомашиностроительная компания выполняет полномасштабную модернизацию шести станционных энергоблоков.

В объём работ, выполняемых ПАО «Силовые машины» под ключ, входят комплексная модернизация турбинного, генераторного, котельного и вспомогательного оборудования, внедрение автоматических систем управления технологическими процессами, реконструкция систем автоматического регулирования, комплекс строительно-монтажных и шеф-монтажных работ. Основное оборудование энергоблоков изготавливают российские предприятия: «Силовые машины», ТКЗ «Красный котельщик», ОАО «Калужский турбинный завод». Комплекс строительно-монтажных работ осуществляет генеральный субподрядчик «Силовых машин» — СП ООО «Энергоресурс».

Реализация проекта позволит увеличить объем вырабатываемой электроэнергии в стране, обеспечит устойчивую работу энергосистемы Узбекистана, положительно повлияет на экономические показатели региона.