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Детские сады и школы

В Набережных Челнах открылся детский сад на 220 мест

 © nabchelny.ru

В Набережных Челнах открылся детский сад № 127 «Друзья». Дошкольное учреждение расположено в 22 комплексе микрорайона Замелекесье и рассчитано на 220 мест.

В детском саду 12 групп, из них — шесть групп ясельного возраста. Традиционно на первом этаже дошкольного учреждения сделали теплые полы.

С учетом открытия двух новых объектов в этом году, сегодня в микрорайоне «Замелекесье» работают семь детских садов.

Детский сад построили в рамках реализации национального проекта «Демография». Строительством дошкольного учреждения занималась компания «Стройстраст».

 © nabchelny.ru

 © nabchelny.ru

 © nabchelny.ru

 © nabchelny.ru

 © nabchelny.ru
Источник: http://nabchelny.ru/news/41429

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Татарстан, новый детсад
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