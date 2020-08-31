В Набережных Челнах открылся детский сад на 220 мест
В Набережных Челнах открылся детский сад № 127 «Друзья». Дошкольное учреждение расположено в 22 комплексе микрорайона Замелекесье и рассчитано на 220 мест.
В детском саду 12 групп, из них — шесть групп ясельного возраста. Традиционно на первом этаже дошкольного учреждения сделали теплые полы.
С учетом открытия двух новых объектов в этом году, сегодня в микрорайоне «Замелекесье» работают семь детских садов.
Детский сад построили в рамках реализации национального проекта «Демография». Строительством дошкольного учреждения занималась компания «Стройстраст».
Источник: http://nabchelny.ru/news/41429
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