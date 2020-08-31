В посёлке Алмазный Мирнинского района Якутии открылась новая школа

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Учебный год у учеников школы № 4 посёлка Алмазный Мирнинского района начнётся в новом здании. 31 августа здесь состоялось открытие трехэтажной школы на 275 мест.

До этого учебного года дети учились в старом деревянном здании. Новая школа общей площадью 5 тысяч квадратных метров отвечает всем современным образовательным стандартам.

Здесь есть актовый и спортивный залы, большая столовая, два лингафонных кабинета, кабинет искусства, библиотека, студия хореографии, лаборантская, творческая мастерская. Все кабинеты оборудованы. На территории школы также обустроены детская площадка и зона отдыха.

Строительство школы велось по инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) подрядной организацией «Кинг-95». Стоимость объекта составляет почти 508 млн рублей, половину расходов оплатили из республиканского бюджета, остальное — из бюджета муниципалитета.

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https://prav.sa...view/id/3210270