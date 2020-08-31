В Иркутской области открыли новое предприятие по розливу минеральной воды

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28 августа, в Усольском районе прошло открытие предприятия по розливу минеральной воды «Новая Мальтинская». Пока на заводе запущена первая линия. 60 кубов минеральной воды из скважины в сутки. На предприятии создано 22 рабочих места, почти все работники местные жители.

Вода всегда была основой быта человека, если это вода еще и полезная. В селе Мальта ангарчане построили завод по розливу минеральной воды с селеном. Накануне состоялось торжественное открытие, на котором побывали первые люди Усольского района. Кстати, вода уже пользуется спросом.

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Земля находится в собственности у предпринимателя из Ангарска, а также берег мальтинского озера. На берегу в будущем планируется открыть лечебницу. В села Мальта, предприниматель хочет построить церковь.

Налоги с завода по розливу газированной минеральной воды будут пополнять казну Усольского района.