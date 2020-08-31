В Приморье на ТОР «Михайловский» создан мощный сельскохозяйственный кластер

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Территория опережающего развития «Михайловский» создана 21 августа 2015 года в Приморском крае. Сегодня ТОР расположена на землях Михайловского, Спасского, Яковлевского, Хорольского и Черниговского районов. На ней реализуется 18 проектов резидентов. Общий объём заявленных капитальных вложений составляет 82,6 млрд рублей, планируется создание 4 125 рабочих мест. Пять проектов по созданию свиноводческих комплексов и агроферм по выращиванию сельскохозяйственных культур инвесторы успешно выполнили.

Мягкий климат, наличие пахотных земель, развитые транспортные связи, значительный потребительский рынок определили главный профиль ТОР — сельское хозяйство. 17 из 18 резидентов ТОР «Михайловский» реализуют проекты в данной сфере.

Так, инвестпроект ООО «Приморский кооператив фермеров» нацелен на строительство элеватора, а предприятие «Приморская складская логистика» занимается оборудованием зернохранилища. Компания «Омега» создает предприятие по переработке бобов сои и выпуску соевого масла, а ООО «Молоко Приморье» строит молокоперерабатывающий завод.

В границах ТОР «Михайловский» резиденты создают несколько крупнейших животноводческих комплексов: «РУСАГРО-Приморье», «Приморский бекон» и «Мерси-трейд» строят свиноводческие комплексы. Проекты ещё нескольких резидентов связаны с сельхозтехникой.

В перспективе ещё одним резидентом ТОР «Михайловский» планирует стать ООО «АТ группа «Терминал». Проект компании — создание многопрофильного логистического комплекса по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, по обслуживанию и ремонту сельхозтехники. Частью этого проекта является и строительство элеватора на 120 тыс. т зерна. Общие капитальные вложения оцениваются в 919,35 млн рублей. Благодаря реализации инвестпроекта будет создано 79 рабочих мест.

Также среди привлечённых и сопровождаемых инвесторов ТОР находятся компании «Легендагро Приморье», «Кенгроу», «ГринБио Синержи». По словам генерального директора АНО АПИ Леонида Петухова, до конца года ещё четыре компании намерены подать заявки на получение статуса резидента ТОР «Михайловский». «Это проекты в сфере сельского хозяйства, в том числе по растениеводству, выращиванию картофеля и созданию сельскохозяйственных баз. Общий объём планируемых инвестиций по проектам составил порядка 6,3 млрд рублей», — заметил он. В настоящее время АНО АПИ совместно с КРДВ подбирает для инвесторов земельные участки для запуска проектов.

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