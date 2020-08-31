В Санкт-Петербурге открылись волейбольный центр с бассейном и учебно-гребная база
Новый спортивный комплекс площадью почти 7 тыс. м² открылся в Морском техническом университете 31 августа
В новом центре есть волейбольная арена 18×9 метров, 25-метровый бассейн с пятью дорожками, а также трибуны для двух тысяч зрителей. В спорткомплексе планируется проводить соревнования по волейболу межуниверситетского уровня и тренировки по плаванию и другим видам спорта.
Тренироваться на новой арене смогут не только студенты университета, но и сборные команды северной столицы, в том числе волейбольные клубы.
Его начали строить ещё в 1991 году, но прекратили из-за отсутствия средств.
При поддержке попечительского совета и спонсоров работы возобновились в июне 2019 года. За короткий срок здание было полностью реконструировано. Сейчас комплекс полностью готов к спортивным занятиям и соревнованиям.
Здание учебно-гребной базы Санкт-Петербургского государственного морского технического университета открыли после капитального ремонта на Крестовском острове
Здание было введено в эксплуатацию в 1983 году и является федеральной собственностью. Университет осуществляет её оперативное управление. Сейчас это четырёхэтажное здание с тренажёрными залами, эллингами для ремонта и хранения лодок, раздевалками, душевыми и кают-компанией. Капитальный ремонт был проведён за счет внебюджетных средств.
Как сообщили в пресс-службе СПбГМТУ, в январе 2020 года был начат комплексный капитальный ремонт, который позволил переоснастить и модернизировать гребной бассейн и тренажеры, создающие практически полную имитацию гребли на воде.
На базе учатся студенты кафедры физического воспитания и военной кафедры, проводят тренировки курсантов военного учебного центра и тренируют спортсменов по гребле.
Студенческое конструкторское бюро проектирует и изготавливает лодки и шлюпки для гребли. Вместе с Ассоциацией любителей гребного спорта университет создал на учебно-гребной базе межвузовский спортивный центр.
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