Новую животноводческую ферму на 200 голов открыли в Первомайском районе Ярославской области

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В п. Скалино Первомайского района ООО «Скалинский» открыл новую животноводческую ферму, рассчитанной на 200 голов крупного рогатого скота. На предприятии дополнительно будет создано 20 рабочих мест.

В хозяйстве установлено новое дойное оборудование, соответствующее всем современным технологиям, промывочная система, закуплены танкеры. Отремонтирован водопровод, сделаны гидранты, установлено новое освещение и транспортеры навозоудаления. Для сотрудников оборудован теплый туалет и душ. Есть прачечная для стирки спецодежды.