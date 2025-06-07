В Ивановской области открылась новая молочная ферма

Kотенко Cергей 07 июня 2025, 12:07 55 Новые и модернизированные предприятия агропрома
В Ивановской области открылась новая молочная фермаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Родниковском районе Ивановской области открылась молочная ферма Сергея Нагаева.
Ферма рассчитана на 450 коров.
Хозяйство начало строительство ещё одной фермы на 1500 голов КРС.
В настоящее время общее поголовье скота составляет 606 годов.
По объёму производства молока хозяйство занимает третье место в Ивановской области, всего в 2024 году произведено 1 700 тонн молока.
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Источник: pg37.ru
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Kотенко Cергей